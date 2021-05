Maxime Richard s’impose, Léo Montulet 4e

Le premier volet des sélections nationales de descente de rivière disputé sur la Basse-Lesse ce dimanche à Anseremme a permis à Maxime Richard (34 ans) de rappeler à tout le monde qui était le maître des lieux…

Plus sérieusement, si cette première sélection établie lors d’une course classique (longue distance) n’était pas spécialement pour convenir au quadruple champion du monde, spécialiste du sprint, son expérience des échéances importantes lui a permis de terminer devant le Luxembourgeois Samuel Pype et le Néerlandophone Kilian Meersmans. Les deux premiers étaient sélectionnés. L’autre Dinantais, Léo Montulet, de dix dans le cadet de son prof’et modèle, termine 4e mais aura une nouvelle chance de décrocher le week-end prochain un ticket pour les manches de coupe du monde descente de rivière. Dont la première aura lieu finalement en juillet, à Banja Luka (Slovénie)... Il faudra encore un peu patienter pour revoir du kayak international. Rappelons que l’Euro et le Mondial sont aussi au programme de l’année.