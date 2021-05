Les animaux sauvages d’Europe

Six documentaires pour découvrir, en Europe, des espèces qui se laissent difficilement approcher.

Le documentaire a plus que jamais le vent en poupe et, alors que nos libertés de circuler sont encore limitées, il est bon de trouver des moyens de s’évader. La série documentaire proposée en avant-soirée par Arte, jusqu’à mercredi, viendra combler ce besoin d’évasion et nous apprendre bien des choses sur la faune méconnue d’Europe.

Ce lundi, on part dans les Carpates roumaines pour se mêler aux bisons, qui après avoir été menacés d’extinction dans les années 1930, reprennent peu à peu possession de leur habitat. On le retrouve aussi sur la côte néerlandaise de la mer du Nord où il contribue au maintien d’un écosystème fragile. On ne part pas très loin, ensuite, puisque c’est en Croatie, dans le parc national de Risnjak, ainsi qu’en Allemagne (à Harz), que l’on découvrira comment on y a réintroduit le lynx, dans les années 1990.

Le lendemain, on prend de la hauteur à la rencontre du gypaète barbu, un rapace légendaire réintroduit dans les années 1980, adepte de nids haut perchés que l’on retrouve dans les Alpes et les Pyrénées. Ensuite, cap sur les régions inhabitées de Finlande pour retrouver un infatigable vagabond en perpétuelle quête de nourriture. Le bien nommé glouton n’hésite pas à s’attaquer à des rennes ou des élans pour faire ses provisions, au grand dam des éleveurs locaux.

Enfin, mercredi, en Norvège, on partira à la chasse de l’élan avant de se retrouver sur les plages de la côte baltique allemande et comme sur les îles Farne au large du Royaume-Uni où les phoques gris se prélassent au soleil. Ces redoutables prédateurs sous-marins y ont fait leur réapparition depuis peu.

