Dragons et Waterloo Ducks en finale pour le titre messieurs

Le Dragons et le Waterloo Ducks se sont qualifiés dimanche pour la finale de la Belgian Men Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de hockey sur gazon.

Lors de la manche retour des demi-finales, ces deux clubs se sont imposés aux shoot-outs - 4-3 pour le Dragons contre l’Orée et 4-2 pour la Watducks face au Léopold - après une égalité complète dans chaque duel à l’issue des deux manches.

Vainqueurs 2-3 dans les dernières minutes la semaine dernière face au Léopold, les Waterlootois se sont inclinés 1-3 dimanche à la Drève d’Argenteuil. Arthur Verdussen avait ouvert le score pour les Léonins (26e), mais Victor Charlet rétablissait l’égalité sur pc avant la mi-temps (28e). Maxime Plennevaux (pc, 39e) et à nouveau Verdussen (53e) assuraient après la pause le succès des derniers champions de Belgique en titre (2019), leur permettant de recourir aux shoot-outs. Bien préparés à l’exercice, les Canards ont réussi chacun de leurs essais, s’appuyant sur leur gardien Simon Vandenbroucke pour déjouer deux tentatives adverses.

En finale les hommes de Jean Willems affronteront le Dragons, dans un ‘remake’ de la finale de 2018, lorsque le club de Brasschaat avait décroché son 11e sacre. Les Anversois se sont toutefois qualifiés par la petite porte. Vainqueurs 2-3 à l’Orée à l’aller, les joueurs de Gilles Van Hesteren ont été menés au score après un but d’ouverture de John-John Dohmen (13e), avant d’égaliser sur pc par Nicolas Della Torre (40e). Avec le but décisif de l’international français Timothée Clément (46e) dans le 3e quart-temps, les Woluwéens ont ainsi acquis le droit d’aller aux shoot-outs. Menant 1-3 après les trois premières tentatives, les Oréens n’ont pas su conclure, laissant les Anversois revenir à 3-3, avant de s’incliner à la mort subite (4-3).

Samedi et dimanche (17h00), lors des deux manches finales disputées à huis clos à la Wilrijkse Plein d’Anvers, le Dragons tentera d’empocher son 12e titre chez les messieurs, dont six acquis entre 2010 et 2018. Le Waterloo Ducks voudra lui décrocher son 6e trophée d’une collection entamée en 2006 et dont le dernier date de 2014, aux dépens du... Dragons.