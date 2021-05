Gand et Malines partagent 2-2

Le second match de la première journée des barrages pour la Conference League s’est soldé par un partage 2-2 entre Gand et le FC Malines.

Les visiteurs ont mené 0-2 grâce à Nikola Storm (29e) et Ferdy Druijf (32e) mais les Buffalos sont revenus à la marque par Roman Yaremchuk (46e) et Vadis Odjijdja (49e). Large vainqueur du Standard samedi(6-2), Ostende est premier avec 30 points devant Gand (26), Malines (25) et le Standard (25).

Comme les deux équipes n’ont pas pris beaucoup de risques, les débats ont traîné au milieu du terrain. Les gardiens n’ont pas été mis en danger et un tir de Tarik Tissoudali a facilement été bloqué par Yannick Thoelen (16e). Après une série de tirs non cadrés ou déviés et de mauvais contrôles, Malines a ouvert la marque par Storm, qui a bénéficié de pas mal d’espace et dont le tir a été dévié par Elisha Owusu (29e, 0-1). Au niveau de l’efficacité, les Malinois étaient bien en place avec Storm, qui a placé le ballon dans la foulée de Druijf (42e, 0-2).

Vu leur manque de réaction, les Gantois étaient mal embarqués mais cela n’a pas incité Hein Vanhaezebrouck à effectuer de changement à la mi-temps. Les premières minutes lui ont donné raison puisque Tissoudali a servi Yaremchuk, qui s’est débarrassé de Thibaut Peyre et de Thoelen pour inscrire son 17e goal de la saison (46e, 1-2). Comme Malines en première période, les Buffalos ont marqué deux buts en trois minutes avec cette fois Roman Bezus à la passe et Odjidja à la conclusion (49e, 2-2). Les deux équipes ont eu l’occasion de faire basculer le match à leur avantage mais Tissoudali n’a pas cadré son tir (61e) et au plus fort du forcing de Malines, Sinan Bolat a sorti un ballon chaud de Rob Schoofs (84e).