Naples et Cagliari partagent

Naples et Cagliari ont partagé l’enjeu dimanche lors de la 24e journée du championnat d’Italie de football.

Chez les Napolitains, Dries Mertens est monté au jeu (75e) à la place de Victor Osimhen, qui avait marqué le but pour les visités (13e, 1-0). Par contre, Radja Nainggolan a joué tout le match avec les Sardes, qui ont égalisé dans les arrêts de jeu par Nahitan Nandez (90e+4, 1-1).

Au classement, Naples (67 points) est 4e et Cagliari est 16e avec 32 points seulement un de plus que Benevento (18e).

En France, Nantes a fait une bonne opération en allant s’imposer 1-4 à Brest. Chez les Canaris, Renaud Emond est monté au jeu (81e) quand ils menaient 0-4 et Anthony Limbombe est resté sur le banc. Au terme de cette 35e journée, Nantes est 18e et barragiste avec 34 points et Brest (40 points) est 13e.

Aaron Leya Iseka a suivi du banc le carton 1-5 signé par Metz à Dijon. Un succès facilité par l’exclusion du milieu bourguignon Bersant Celina (43e). La saison est terminée pour les Messins (46 points, 9e) et Dijon, qui est relégué en Ligue 2 (18 points, 20e). Avec Thomas Foket et Thibaud De Smet, Reims est allé partager l’enjeu à Nîmes. Wout Faes était suspendu. Les Rémois (42 points, 11e) attendent patiemment la fin de la saison tandis que les Crocos luttent toujours pour le maintien (32 points, 19e). Plus tôt dans la journée, Rennes, avec Jérémy Doku, s’est incliné 1-0 à Bordeaux. La situation s’est vite compliquée pour les Bretons suite à l’exclusion de Steven N’Zonzi (10e) et le but de Sekou Mara (11e). Bien que les Girondins n’aient pas plus profité de leur supériorité numérique, Rennes (54 points, 7e) a loupé une belle occasion de prendre la 5e place malgré les faux pas de Lens (5e) et Marseille (6e), qui comptent 56 points.