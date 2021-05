Hamilton gagne au Portugal son deuxième GP de la saison

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Portugal, troisième manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur l’Autodromo Internacional do Algarve (4,684 km).

Le Britannique de Mercedes s’est imposé devant son rival pour le titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a complété le podium.

Bottas partait de la pole et conservait sa première place, devant Hamilton et Verstappen. Les deux prétendants au titre se rendaient coup pour coup: au 7e tour, le Néerlandais dépassait le Britannique. Ce dernier lui rendait la pareille quatre tours plus tard, reprenant la deuxième position. Hamilton s’en allait ensuite dépasser Bottas et prendre la tête au 20e tour. AFP

Ces positions restaient figées jusqu’au bout. Hamilton décroche la 97e victoire de sa carrière, la deuxième en trois courses cette saison. Verstappen prenait la deuxième place et Bottas la troisième. Le Finlandais s’empare au passage du point du tour le plus rapide. Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) se classait quatrième, devant le Britannique Lando Norris (McLaren). Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le Français Esteban Ocon (Alpine), l’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) complétaient le top-dix.

TOP TEN (LAP 66/66)



Hamilton

Verstappen (📸)

Bottas (📸)

Perez

Norris

Leclerc

Ocon

Alonso

Ricciardo

Gasly#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/RumKcfs2HV — Formula 1 (@F1) May 2, 2021

Au championnat, Hamilton (69 points) compte 8 longueurs d’avance sur Verstappen. La prochaine manche se disputera en Espagne le 9 mai.