Un Concours Reine Élisabeth inédit

La session piano du Concours Reine Élisabeth se déroulera finalement dès ce lundi, jusqu’au 29 mai.

«Je suis presque incrédule!» À quelques heures du lancement de l’édition 2021 du Concours Reine Élisabeth, Gilles Ledure, président du jury, ne cache pas sa joie. Après un report l’an dernier, la session de piano de cet événement majeur de la vie musicale aura finalement lieu dès ce lundi. «Les candidats sont arrivés, ont observé une quarantaine et ont défilé à Flagey pour régler les derniers détails. Il faut presque se pincer pour y croire! L’adrénaline monte. Ils ont été sélectionnés il y a un an et demi déjà et nous sommes heureux de pouvoir enfin les entendre.»

Revue de A à Z, l’édition 2021 du Concours a dû s’adapter aux contraintes imposées par la pandémie. Moins de candidats en demi-finale et en finale, pas de public, mais un dispositif médias renforcé avec une diffusion vidéo en streaming dès la première épreuve (lire ci-contre).

Performances en bulle

D’un point de vue sanitaire, tout a été pensé pour éviter les risques de contagion. Les scènes de Flagey (1re épreuve et demi-finale) et de Bozar (pour la finale) ont été rallongées d’un proscenium. Lorsqu’ils joueront, les candidats ne devront donc pas porter de masque puisque les distances avec les autres musiciens seront respectées. Ensuite, chaque groupe (candidats, jury, équipes médias…) fonctionnera en bulle et un laboratoire mobile a été installé afin d’organiser des tests PCR rapides. «Ça permet de vérifier que chaque personne présente dans le bâtiment est négative, précise Nicolas Dernoncourt, secrétaire général du Concours. À aucun moment un contact à risque n’est possible.»

Autant de précautions qui permettront à la soixantaine de candidats finalement présents (une majorité de Coréens, suivis des Russes) de s’épanouir en toute sécurité. Pas de Belges cette année, mais de beaux moments de musique en perspective.