Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

1. Les admissions toujours en baisse, le taux de positivité inférieur à 8%

Les hospitalisations pour cause de Covid-19 poursuivaient la trajectoire à la baisse entamée depuis plusieurs jours, selon les données de l’institut de santé publique Sciensano mises à jour dimanche matin. Entre le 25 avril et le 1er mai, 192,9 personnes ont ainsi été admises en moyenne par jour, un recul de 18% par rapport à la semaine précédente. + LIRE L’ARTICLE

2. Still Standing For Culture: les actions se sont multipliées en Wallonie et à Bruxelles

Alors que le secteur culturel est toujours officiellement à l’arrêt, le mouvement Still Standing For Culture, qui rassemble des acteurs culturels de Bruxelles et de Wallonie, a décidé de braver l’interdiction de réouverture. On fait le point sur les différentes actions menées. + LIRE L’ARTICLE