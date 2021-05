Quand les salles obscures retrouvent un peu de lumière. Le cinéma Plaza participait ce week-end à l’action «Still Standing for Culture», tout comme huit autres cinémas d’art et d’essai du Royaume. Les trois séances ont pu se tenir à condition de respecter strictement les mesures sanitaires et de n’accueillir que 15 personnes seulement, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’état dans le cadre du dossier du guitariste Quentin Dujardin.