Still Standing For Culture: les actions se sont multipliées en Wallonie et à Bruxelles

Alors que le secteur culturel est toujours officiellement à l’arrêt, le mouvement Still Standing For Culture, qui rassemble des acteurs culturels de Bruxelles et de Wallonie, a décidé de braver l’interdiction de réouverture. On fait le point sur les différentes actions menées.

Des dizaines de lieux culturels avaient confirmé leur participation à l’appel du mouvement Still Standing For culture. L’idée? Accueillir pendant 9 jours des spectateurs en respectant les protocoles sanitaires en vigueur.

Comme prévu, la journée des travailleurs du 1er mai a été particulièrement foisonnante d’activités pour marquer la volonté des acteurs culturels de renouer avec la dimension publique de leurs métiers.

La réponse des autorités n’a pas toujours été la même cependant...

Huy au Musée des arts vivants… «comme comme comme avant»

Le centre culturel de Huy s’est mué en Musée des arts vivants samedi. Une expo pour se souvenir des spectacles et de la vie avant-Covid.

Still standing for Culture: Maxime Prévot n’a pas souhaité envoyer «la cavalerie»

Plusieurs événements ont ésuccédésés par le mouvement «Still standing for Culture» samedi à Namur. Le bourgmestre, Maxime Prévot (cdH), n’a cependant pas demandé à la police d’y mettre fin. Des procès-verbaux pourraient, en revanche, être dressés ultérieurement.

À Tournai, Danses & Cie résiste malgré la crise sanitaire

En se réinventant continuellement, l’école de danse tournaisienne entend satisfaire ses élèves, mais aussi lutter pour le déconfinement de la culture et du sport pour tous.

Dinant: en tête-à-tête avec Spielberg

Le Centre culturel de Dinant a invité deux spectateurs à une projection privée de Jurassic Park. Pour dénoncer l’absurdité des mesures Covid.

PHOTOS & VIDÉO | À Liège, un millier de personnes ont traversé la ville dans le calme

Plusieurs centaines de personnes, la majorité sans masques, déambulaient samedi après-midi dans les rues de Liège.

VIDÉO | «Et j’ai crié, crié «Culture!» que tu reviennes»

Trois actions symboliques étaient prévues à Habay-la-Neuve.

VIDÉO | Une centaine de personnes à la gare de Bruxelles-Central pour un flashmob

Plus de cent personnes ont pris part à un flashmob organisé samedi dans la gare de Bruxelles-Central par le collectif «Still Standing for Culture», qui réunit des travailleurs de la culture de toute la Belgique.

