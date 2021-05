La Boum 2: le bilan final porté à 132 arrestations

La police est revenue dimanche matin sur le bilan de son intervention au bois de la Cambre à Bruxelles samedi. Au total, 132 personnes ont été arrêtées en marge du rassemblement La Boum 2, a fait savoir une porte-parole de la police.

Dans le détail, 127 personnes ont été arrêtées administrativement alors que cinq arrestations judiciaires ont été effectuées, notamment pour rébellion armée, menaces et vente de stupéfiants.

Le rassemblement non autorisé a attiré entre 1.000 et 2.000 personnes dans le bois bruxellois. La police a passé plusieurs heures à faire évacuer l’espace vert et le retour au calme n’a été constaté que vers 21h00.