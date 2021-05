VIDÉO | Bois de La Cambre: pouvait-on éviter ces terribles images?

Pendant plusieurs heures, manifestants et policiers se sont affrontés du côté du bois de La Cambre ce samedi. Les images sont violentes. Retour sur un samedi mouvementé.

Comme nous l’avions écrit lors des événements de la première «Boum», il y a tout juste un mois, l’histoire semblait à nouveau écrite. Pendant plusieurs heures, policiers et émeutiers se sont affrontés au sud de Bruxelles, transformant le temps d’un après-midi le bois de La Cambre et ses allées habituellement si paisibles en une zone d’affrontements urbains.

Contrairement à la «Boum» du premier avril où c’est d’abord l’effet de masse qui semble avoir joué à l’époque, parmi les milliers de personnes réunies sur les gazons pour cette «seconde» édition, il y avait cette fois un nombre important de personnes qui était clairement là pour en découdre avec les agents de police déployés en très grand nombre. Les canons à eau et gaz lacrymogènes ont répondu aux bouteilles en verre et aux morceaux de bois. Le calme n’est revenu qu’une fois la nuit tombée.

Plus tôt dans l’après-midi, les gazons du bois de La Cambre se sont rapidement remplis de badauds. Certains étaient venus faire la fête, d’autres pour répondre à l’appel du collectif «L’Abime». Dans la foule, il y avait beaucoup de jeunes, mais pas que, et les revendications étaient nombreuses et variées.

Pendant un long moment, la police a semblé ne pas vouloir allumer la mèche. Le dispositif était considérable, mais si les policiers affichaient leurs gros bras en haut du bois, ils évitaient aussi la provocation et se contentaient d’assister aux scènes de fête depuis le haut du bois.

Vers 18h, alors que la foule grossissait à vue d’œil, la police se déployait tout autour des fêtards. Une bande de parents tentait toutefois de garder la situation sous contrôle de manière pacifique en formant une sorte de cordon entre la plaine et le la ligne de policiers, tentant notamment d’éviter les premiers jets de projectiles sur les hommes casqués.

C’est finalement une violente dispute entre ces adultes et une bande plus violente qui voulait aller à l’affrontement avec la police qui a mis le feu aux poudres, obligeant la police à charger une première fois. La suite fut très violente, bien plus encore que lors de la première «Boum».

Si une bonne partie des personnes présentes au bois a quitté les lieux après les premières charges, une partie des émeutiers, plus déterminés, a, elle, continué d’affronter la police pendant un long moment. Sur un terrain qui ne lui était pas favorable, la police a mis du temps avant de reprendre le contrôle de la situation.

C’est seulement vers 21 h, quand la police a repoussé les manifestants vers les rues adjacentes au parc, que le calme est revenu peu à peu. Dans les rues autour de l’ULB, les policiers ont procédé à une soixantaine d’arrestations, alors que 28 personnes ont été blessées lors de ces affrontements.