Dortmund, avec Thorgan Hazard buteur, en passe cinq à Holstein Kiel et se hisse en finale

Le Borussia Dortmund s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne grâce à une large victoire 5-0 contre Holstein Kiel (D2), samedi, en demi-finale. Thorgan Hazard a participé au festival en inscrivant le quatrième but.

Les cinq buts ont été inscrits en première période. Giovanni Reyna (16e et 23e) et Marco Reus (26e) ont marquant avant le but d’Hazard (32e). Jude Bellingham a fixé le score à 5-0 à la 42e minute. Thomas Meunier est montré à un quart d’heure de la fin.

Dortmund a joué sans sa star Erling Haaland, qui souffre d’un «léger problème musculaire», selon le club.

Dortmund affrontera en finale, le 13 mai à Berlin, le RB Leipzig, venu à bout du Werder Brême 1-2 après prolongations vendredi. Le Borussia visera une cinquième DFB Pokal. Le dernier succès de Dortmund remonte à 2017. Leipzig n’a encore jamais gagné la coupe.