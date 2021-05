Décès de l’auteur flamand de romans policiers Pieter Aspe

L’auteur de romans policiers Pieter Aspe, de son vrai nom Pierre Aspeslag, est décédé samedi à l’âge de 68 ans, a indiqué son éditeur Aspe NV à l’agence Belga.

Le romancier flamand connaissait des problèmes de santé depuis l’été dernier. Hospitalisé depuis deux semaines, l’auteur est mort à l’AZ Sint-Jan de Bruges.

Pieter Aspe était l’un des écrivains ayant rencontré le plus de succès en Flandre au cours de dernières décennies. Il est considéré comme l’un des fondateurs du genre policier et s’est fait connaître pour ses thrillers autour du commissaire Van In, entre autres. Son oeuvre a été traduite en dix langues et a également inspiré une série télévisée en dix épisodes. Ses livres se sont vendus à plus de 3,5 millions d’exemplaires dans le monde. En 2018, il a fondé sa propre maison d’édition, Aspe NV. En 2020, il a célébré ses 25 ans d’écriture.

Pieter Aspe laisse derrière lui sa femme Tamara et deux filles nées d’un précédent mariage.