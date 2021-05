Les Tornados également en finale des Relais Mondiaux et aux Mondiaux d’Eugene en 2022

Les Belgian Tornados se sont classés 3e de la 2e série des Relais mondiaux, samedi soir à Chorzow (Pol).

Avec leur chrono de 3:04.01, le 4e temps des séries, ils se sont qualifiés, quelques minutes après les Belgian Cheetahs, pour la finale de dimanche et surtout pour les championnats du monde d’athlétisme de Eugene en 2022.

L’équipe des Belgian Tornados, qui ne présente aux World Relays en Pologne que quatre athlètes (Kevin Borlée - OEH, Robin Vanderbemden - SER, Jonathan Sacoor - OEH et Dylan Borlée - OEH), était alignée samedi soir dans la 2e série des relais 4 x 400 mètres avec le 3e temps de référence (2:58.52) derrière les Polonais (2:58.00) et les Britanniques (2:56.60).

Les Tornados, dont l’objectif était, à l’instar des Cheetahs, d’entrer dans le top 10 des séries et d’ainsi se qualifier en finale des World Relays et pour les Mondiaux de 2002 à Eugene (USA), ont assuré leur mission: 3e de justesse en série, après un retour in extremis de Kevin Borlée sur duo gagnant des Néerlandais (3:03.03) et des Sud-Africains (3:03.79), les Tornados se sont qualifiés en finale avec leur temps de 3:04.01, 4e temps total des séries. Ce résultat leur ouvre les portes des championnats du monde d’athlétisme qui se dérouleront en juillet 2022 à Eugene (USA).

Les finales de 4 x 400 mètres des World Relays sont programmées dimanche à 19h20 (relais mixtes), 20h26 (relais dames) et 20h42 (relais hommes).