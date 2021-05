Une artiste de street art poursuit le Vatican pour un timbre inspiré de son œuvre

Une artiste de street art a intenté un procès contre le Vatican parce que le service postal de la Cité vaticane, a émis un timbre représentant l’une de ses œuvres, a rapporté ChurchNet samedi.

L’entreprise postale a émis un timbre montrant une représentation moderne du Christ à l’occasion de Pâques l’an dernier. Elle s’est inspirée pour cela d’une œuvre réalisée par un artiste anonyme sur le pont Victor Emmanuel.

L’artiste, Alessia Babrow, n’apprécie pas que son œuvre non signée ait été utilisée sans son autorisation et réclame à présent une compensation de plus de 100.000 euros au Vatican.

Alessia Babrow dit vouloir rester à l’écart des projecteurs et ne signe donc pas ses œuvres. Elle affirme qu’elle ne cherchait pas à déclencher un conflit, mais qu’elle s’est heurtée à un mur en essayant de trouver un accord, ce qui l’a décidée à se tourner vers la justice.