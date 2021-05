Barrage aller: Seraing arrache méritoirement le nul contre Waasland-Beveren

Menés contre le cours du jeu, les Métallos ont arraché l’égalisation dans les arrêts de jeu grâce à un penalty de Mikautadze. Le match retour, dans une semaine au Freethiel, s’annonce chaud.

L’espoir d’accéder à la D1A reste entier pour Seraing au terme de la manche aller des barrages. Opposés à Waasland-Beveren (17e de D1A), les Sérésiens (2e de D1B) ont méritoirement arraché le partage mais ils devront forcer l’exploit samedi prochain (20h45) au Freethiel pour retrouver l’élite, 25 ans après l’avoir quittée.

Les Métallos ont réalisé une excellente première mi-temps en début de soirée au Pairay. Décomplexés, dans leur 4-4-2 habituel, ils ont proposé du jeu. Et n’ont pas semblé décontenancés par la sortie précoce de leur expérimenté défenseur central Benjamin Boulenger, victime d’une blessure (déchirure?) aux ischios après un duel musclé avec Frey (21e).

Seraing s’est même créé les plus belles occasions avant la pause, via Mikautadze, à bout portant (16e), puis Bernier par deux fois (26e et 33e).

Côté waeslendien, dans un schéma en 3-4-2-1, on tentait d’exploiter les côtés ou de trouver Frey, la tour de contrôle aux avant-postes. Sans grand succès dans un premier temps, même si le grand attaquant suisse restait une menace permanente…

Juste avant la mi-temps, Schryvers provoquait une frayeur à Dietsch, tout heureux de voir le centre-tir mourir à côté de son but (43e).

Une histoire de penalties

Seraing reprenait bien la deuxième mi-temps avec notamment une frappe dangereuse de Jallow (52e) et des intentions offensives.

Plus expérimenté au niveau de l’élite belge, Waasland-Beveren était-il occupé à gérer ses efforts en pensant au match retour? Ou était-il tout simplement incapable de mieux? Difficile à dire. Il n’empêche, c’est encore Seraing qui se montrait dangereux avec une frappe fuyante de Mikautadze détournée par Jackers (65e).

Le tournant du match est intervenu à la 70e minute lorsque Faye provoquait un penalty pour une faute de main. Frey prenait Dietsch à contre-pied (0-1). Le plus dur était fait pour des Waeslendiens qui ont ensuite tenté de contrôler la fin de match.

Mais Seraing, déchaîné et largement supérieur au niveau technique, n’a pas abdiqué. Et a été récompensé dans les arrêts de jeu par un penalty concédé par Faucher. Sans trembler, Mikautadze, meilleur buteur de D1B (19 buts) prenait Jackers à contre-pied pour faire renaitre l’espoir.

Verdict samedi prochain au Freethiel.