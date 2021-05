Herta rappelle ses boulettes aux légumes carottes petits pois et maïs

La société Herta Le bon Végétal procède au rappel de ses boulettes aux légumes carottes petits pois et maïs (200 grammes) en raison de la présence possible de fragments de verre dans ce produit, indique la société samedi dans un communiqué.

Ces produits ont été commercialisés dans les points de vente Intermarché entre le 12 et le 30 avril 2021. Les produits incriminés ont comme numéro de lot 10503655 F et leur date limite de consommation est comprise entre le 29/04/2021 et le 14/05/2021.

La société demande aux consommateurs ayant acheté ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter dans les magasins où ils seront remboursés.