Deux cents personnes réclament la régularisation des sans-papiers Porte de Hal à Bruxelles

Environ 200 personnes se sont réunies samedi après-midi Porte de Hal à Bruxelles afin de réclamer la régularisation de tous les sans-papiers qui vivent et travaillent sur le sol belge.

Ces personnes figurent en effet parmi les principales victimes de la pandémie de coronavirus mais ne sont absolument pas prises en compte, dénoncent les manifestants pour qui «l’exploitation reste la norme».

La manifestation s’inscrit dans un mouvement plus vaste impliquant des actions dans divers pays européens répondant à un appel de la Transnational Social Strike Platform (TSS), un mouvement qui œuvre pour les droits des migrants dans plusieurs pays. Ce dernier avait appelé à ce que les droits des travailleurs ne disposant pas d’un titre de séjour valable ne soient pas oublié en ce 1er mai, jour de la Fête du Travail. La TSS entendait également protester contre la politique migratoire européenne.

«Si les gouvernements européens ont autorisé les régularisations, ce n’était que pour avoir une main-d’œuvre bon marché dans des secteurs essentiels», explique la TSS. «De cette façon, ils n’ont fait que perpétuer le chantage avec les permis de séjour. D’énormes sommes d’argent sont consacrées aux mesures contre la crise économique et sociale, mais les lois racistes ne font que se renforcer. Le nouveau Pacte européen sur les migrations n’est rien d’autre que de la violence organisée. Les critères de demande d’asile seront renforcés, des quotas basés sur la situation économique des pays de l’UE seront introduits et des pays tiers seront en charge de la gestion des flux de migrants.»

La TSS et les manifestants réunis Porte de Hal plaident pour un permis de séjour européen qui ne dépend pas de la situation professionnelle ou familiale. Pour les sans-papiers résidant en Belgique, les manifestants demandent une législation qui permette une régularisation sur la base de critères clairs.

Une vaccination des sans-papiers, comme l’espère le gouvernement, n’est pas non plus possible sans régularisation, ajoutent encore les manifestants.