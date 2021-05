Un célèbre agent de joueur propose un échange entre Eden Hazard et Paul Pogba

Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, s’est exprimé, ce samedi dans les colonnes du quotidien espagnol AS, sur l’avenir du joueur de Manchester United.

Mino Raiola fait, une fois de plus, parler de lui. Le célèbre agent de joueur, qui gère notamment les intérêts de Paul Pogba, a accordé un long entretien au quotidien espagnol AS dans lequel il évoque l’avenir du joueur de Manchester United. «Son objectif est de gagner la Ligue des champions et on verra où c’est possible. À United ou ailleurs, confie Mino Raiola avant de mettre sur la table une idée quelque peu farfelue. «Si le Real voulait faire un échange entre Hazard et Pogba... Pourquoi pas? Si toutes les parties y trouvent leur compte.»

Pas certain que le capitaine des Diables Rouges, qui a été le maître à jouer de Chelsea pendant sept ans, soit du même avis que le célèbre agent du champion du monde.