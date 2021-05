Trois actions symboliques étaient prévues à Habay-la-Neuve.

Dès ce matin, sur le marché place Pierre Nothomb, achats en chanson, ouvrait le bal du «Still standing for Culture» à Habay-la-Neuve. Au programme, musique, chants, lecture pour les murs et projection pour les oiseaux. Le tout dans le respect des règles les plus strictes.

