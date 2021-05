Le plafond s’écroule alors qu’ils nagent dans la piscine de Beauraing

Il était aux alentours de 7h du matin, vendredi. Quatre nageurs adultes se trouvaient dans la piscine de Beauraing lorsque des éléments de structure se sont détachés du plafond. Il s’agit d’éléments assez légers, qui servent à réduire les hauteurs, à l’esthétique, et à insonoriser.

Que s’est-il passé? Pour l’heure, on en est à des suppositions. Dans les faits, il y a eu un craquement que l’on situe vers le milieu du faux plafond qui s’est fait entendre avant que toute la structure ne se désolidarise du bâtiment. Une attache en inox s’est sans doute brisée, provoquant une surcharge sur les autres, et c’est tombé.

Pour les nageurs, l’événement a fameusement surpris. Heureusement, ceux-ci n’ont pas été blessés par les parties métalliques de la construction, le reste étant composé essentiellement par des plaques en carton. La chute a naturellement entraîné la fermeture immédiate de la piscine.

En profiter pour de grands travaux?

Pour l’échevin des Travaux, Benoît Rolland, l’heure est désormais à l’enquête. Que s’est-il passé? La réponse sera donnée par l’expertise qui va être menée. Le responsable communal indique pour sa part que l’état de la structure n’est pas en question. D’importants travaux ont été menés dans le bâtiment il y a près de 10 ans. Dans la foulée, le plafond surplombant le bassin avait été réalisé. Celui-ci ne présentait aucun signe de faiblesse et était parfaitement plat. La faute à pas de chance, visiblement.

À quand une réouverture? Il se pourrait que les autorités communales avancent des travaux plus globaux qui étaient prévus dans un avenir plus ou moins proche et en profitent pour résoudre ce problème. Le bassin doit faire l’objet d’une cure de rajeunissement afin de garder son étanchéité. On pourrait ainsi profiter de la fermeture forcée pour entamer cette phase et faire d’une pierre deux coups.

Pour l’échevin Rolland, il se pourrait que la piscine ne rouvre pas ses portes avant la fin de l’année scolaire.