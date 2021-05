La Régie foncière lance un appel à candidature pour la rue du Pont

Rebondissement dans le dossier de la cellule commerciale libre, rue du Pont, à Huy. Il y aura appel à candidature.

Ce vendredi soir, le conseil d’administration de la Régie foncière de Huy a décidé de lancer un appel à candidature dès ce lundi pour la location de sa cellule commerciale de la rue du Pont n°28. Pour rappel, en son conseil d’administration du 19 mars dernier, la Régie avait voté la signature d’un bail de location avec un couple de commerçants qui lui avait remis une candidature spontanée après avoir appris la vacance des lieux destinés à un tremplin d’activité. «Un projet commercial viable, novateur et apportant une plus-value pour le centre-ville de Huy», justifie Magali Dock, la présidente de la Régie foncière.

Pour garantir la sécurité juridique du futur occupant

Alors que le bail était déjà signé, le sujet allait devenir très polémique lorsque le groupe Écolo était venu le porter au débat du conseil communal, le 19 avril, en regrettant que la Régie ne soit pas passée par un appel à candidature. Les Verts hutois criaient au manque de transparence en affirmant au passage que leurs deux représentantes au sein du CA de la Régie foncière n’avaient jamais vu ce point à l’ordre du jour, ni encore moins avaient voté quoi que ce soit. Et de laisser entendre que la directrice alors en place aurait pu volontairement brouiller la qualité de sa connection internet (le CA était en visioconférence) pour camoufler la manœuvre! Éric Dosogne, le bourgmestre ff, avait alors affirmé qu’une vérification de la légalité de l’attribution de la cellule commerciale aurait lieu.

Nouvel acte ce vendredi soir sous la forme d’un rebondissement avec un conseil d’administration où la Régie foncière a décidé de lancer un appel à candidature et de rompre le bail conclu avec le couple de commerçants «afin de garantir la sécurité juridique des porteurs de projet qui s’implanteront dans le futur de cette surface commercial tremplin». Décision qui, insiste un autre administrateur, «ne signifie cependant pas que le bail signé avec le couple de commerçants était illégal».

Voilà donc la cellule commerciale de la rue du Pont ouverte à toutes candidatures. On notera qu’un autre commerçant avait depuis montré officiellement son intérêt à la Régie. «Mais, il n’était pas dans les conditions lui permettant de prétendre à la location de la surface tremplin puisqu’il dispose déjà d’un magasin dans le centre de Huy. Il a cependant été invité par la Régie afin qu’il puisse présenter son projet et être orienté.»

Climat toujours houleux au sein de la Régie

Ce revirement de procédure d’attribution ne semble cependant pas avoir éteint le feu au sein de la Régie. Ainsi, selon la présidente Magali Dock, la décision de ce vendredi a été prise «même si les deux administratrices Écolo se sont abstenues lors du vote du procès-verbal de la séance précédente où la conclusion d’un bail avait été décidée». Et ce, estime Magalie Dock, «en dépit d’éléments probants de leur vote positif lors de la séance précédente» et corroborés par les notes d’autres représentants de l’opposition hutoise (PTB, DéfiPourHuy) présents au CA en tant qu’observateurs.

D’un point de vue personnel, Magali Dock s’est adressée aux administrateurs pour «regretter les attaques dont l’administration a été la cible ces derniers jours et plus particulièrement celles remettant en cause la légitimité de la directrice de la Régie sur la rédaction des procès-verbaux».

Certains au CA ne digèrent toujours pas ce qu’ils appellent des attaques diffamatoires. «Les attaques au conseil communal étaient scandaleuses. Avec leurs accusations de magouille, elles ont rompu le lien de confiance avec le conseil d’administration.» Et de laisser entendre que tout cela pourrait ne pas rester sans suite mais qu’il n’appartient pas à la Régie foncière de déposer plainte, s’agissant d’attaques personnelles visant l’ex-directrice.

