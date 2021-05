Rave-party dans les Côtes-d’Armor: plus de 500 personnes réunies

«Grâce à la mobilisation des forces de police et de gendarmerie, le lieu d’implantation a pu être identifié avant une pleine prise possession du site par les participants». Twitter France Bleu

Les gendarmes ont mis fin dans la nuit de vendredi à samedi à une brève rave-party illégale qui a rassemblé environ 500 personnes à Haut-Corlay (Côtes-d’Armor), a-t-on appris auprès de la préfecture.

Vendredi, «un rassemblement festif à caractère musical non déclaré était annoncé en Bretagne entre le vendredi 30 avril et le lundi 3 mai 2021», a indiqué la préfecture des Côtes-d’Armor dans un communiqué diffusé samedi matin.

«Grâce à la mobilisation des forces de police et de gendarmerie, le lieu d’implantation a pu être identifié avant une pleine prise possession du site par les participants», selon la même source.

Certains «teufeurs» ont pu s’installer dans un champ sur la commune du Haut-Corlay, à une trentaine de kilomètres au sud de Saint-Brieuc.

«Un peu avant minuit, ils étaient plus de 500 sur site. Afin de prévenir de nouvelles arrivées, à 1h15 les gendarmes sont intervenus pour saisir le son», ont précisé les autorités préfectorales. Le nombre des participants a été revu à la hausse, il était de 300 lors d’une première estimation transmise à l’AFP.

#CôtesdArmor des dizaines de voitures, fourgons et camping-cars sont arrivés à Cohiniac pour une rave-party au sud de Saint-Brieuc. Sur place, du lisier déposé par des agriculteurs qui surveillent leurs champs. pic.twitter.com/Z4mqxnZZQ0 — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) April 30, 2021

D’après la préfecture, il n’y a pas eu d’incident et plus de 300 infractions covid, quatre infractions pour détention de stupéfiants et deux délits de conduites sous stupéfiants ont été constatés par les gendarmes.

Contacté par l’AFP, le maire de cette commune de 600 habitants, Jean-Pierre Le Bihan, a indiqué que «l’on n’entendait plus de son» samedi matin.

La préfecture rappelle que les rassemblements festifs à caractère musical sont interdits dans les Côtes-d’Armor jusqu’à lundi. «Police et gendarmerie (sont) mobilisées tout le week-end pour assurer le maintien de l’ordre public et le respect de ces dispositions», indique la préfecture sur Twitter.

Le soir du Nouvel an, une rave-party géante avait défrayé la chronique avec environ 2.500 participants à Lieuron (Ille-et-Vilaine).