Inde: nouveau record avec plus de 400.000 contaminations au Covid

Au moins 18 morts dans l’incendie d’un hôpital dans l’ouest

Au moins 18 patients ont été tués dans l’incendie d’un hôpital dans l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, rapporte samedi le Times of India.

Cinquante autres personnes ont été secourues tôt samedi matin par les habitants et les pompiers de l’hôpital Welfare, haut de quatre étages et situé dans la ville de Bharuch, a rapporté le journal Times of India, citant la police. Ils ont été emmenés dans d’autres hôpitaux.

Le feu s’est déclaré dans un service destiné aux patients atteints du Covid-19 et a été éteint en une heure. La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.