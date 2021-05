Une Fête du travail sous la grisaille mais pas sous les gouttes

Samedi matin, de la grisaille sera présente par endroits et il y a un risque de brouillard givrant et de plaques de givre par endroits, prévient l’Institut royal météorologique dans ses prévisions, émettant une alerte jaune aux conditions glissantes jusque 9h.

L’après-midi, des nuages plus nombreux se développeront et la nébulosité deviendra variable à parfois abondante mais le temps restera souvent sec. Les maxima évolueront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes ou à la mer et 13 à 14 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.

Cette nuit, de larges éclaircies pourront parfois se développer en premier lieu. Plus tard, des nuages bas se formeront, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le temps restera sec, mais il faudra s’attendre à de possibles champs de brume ou de brouillard. Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes, +1 degré sur le centre et +5 degrés au littoral. Le vent restera orienté au nord ou au nord-ouest et deviendra souvent faible, excepté au littoral où il restera modéré.

Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale présente par endroits, le temps deviendra partiellement nuageux, avec parfois de larges éclaircies principalement sur l’ouest du pays. Une ondée ne sera toutefois pas totalement exclue. Les maxima oscilleront entre 7 et 12 degrés sous un vent modéré de nord-ouest.

Lundi, la journée débutera avec de larges éclaircies. Par la suite, la nébulosité augmentera par l’ouest. De faibles pluies sont attendues en fin de journée dans l’ouest du pays. Les maxima varieront entre 10 et 14 degrés. Le vent augmentera en intensité, devenant modéré à assez fort.