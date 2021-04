Mons reprend la tête du championnat devant Anvers: découvrez les résultats de la soirée

Anvers s’est facilement imposé vendredi soir à domicile face au Brussels (112-69) pour le compte de la 14e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans les autres matchs de la soirée, Limburg United, Alost et Mons l’ont respectivement emporté à domicile contre Charleroi (85-55), Liège (106-79) et Malines (67-56).

Anvers-Brussels

Les Bruxellois ont été complètement submergés par le collectif anversois vendredi soir. Rapidement, les joueurs de Christophe Beghin, le coach d’Anvers, ont pris les commandes dans un festival offensif (26-12 et 63-32 à la mi-temps). La physionomie de la rencontre ne changeait pas au retour des vestiaires et le Brussels prenait complètement l’eau pour s’incliner lourdement 112-69. Côté anversois, huit joueurs ont inscrit au moins 10 points. Pavle Djurisic termine meilleur marqueur bruxellois avec 16 unités.

Mons-Malines

De son côté, Mons a dû attendre la deuxième mi-temps pour faire la différence face à une équipe malinoise qui se présentait sans Terry Deroover et Domien Loubry. Les visiteurs ont tenu jusqu’au début du dernier quart (48-44) avant de craquer dans les dix dernières minutes face à la puissance de Skylar Spencer (14 points et 14 rebonds) pour s’incliner (67-56).

Alost-Liège

Face à une équipe de Liège diminuée par les blessures, Alost a une nouvelle fois fait parler son attaque pour faire la différence. Si les visiteurs ont tenu pendant 20 minutes (52-45), ils n’ont pas pu tenir le rythme imposé par le duo Vladimir Mihailovic (28 points) et Cameron McGriff (26 points) au retour des vestiaires. Les Liégeois s’inclinent finalement 106-79.

Spirou de Charleroi-Limburg United

Dans le dernier match de la soirée, le Spirou de Charleroi a été complètement dominé par une équipe de Limburg United plus présente dans le secteur du rebond. Yannick Desiron (18 points et 13 rebonds) s’est baladé dans la défense carolo qui a complètement pris l’eau en deuxième mi-temps (20-19/35-30/57-43 et 85-55).

Au classement, Mons reprend provisoirement la tête du championnat avec un bilan de 16 victoires pour 5 défaites, devant Anvers (14-8) et Ostende (16-3). Suivent Alost (13-9), Limburg United (12-10), Charleroi (9-13), Louvain (9-12), Malines (8-12), le Brussels (4-19) et Liège (5-15).