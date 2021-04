La Justice reçoit 18.000 latptops: les premiers exemplaires distribués à Bruxelles

La Belgique a été pointé du doigt par la Commission européenne comme l’un des plus en retard en matière de numérisation de la justice.

Les 3.500 premiers nouveaux ordinateurs portables, d’une commande totale de 18.000 destinés aux magistrats et collaborateurs du SPF Justice, ont été distribués vendredi à Bruxelles. Un pas en avant pour sortir la justice belge de son arriéré technologique. Notre pays a en effet été pointé du doigt par la Commission européenne comme l’un des plus en retard en matière de numérisation de la justice. «Nous voulons une justice plus rapide, plus humaine et plus forte. La digitalisation est une condition absolue pour rendre cela possible», a commenté le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

Notre pays fait figure de mauvais élève, avec la Grèce, Chypre et la Croatie, de la classe européenne pour ce qui concerne la numérisation de la justice. Plusieurs projets en la matière ont échoué à remédier à cette situation. Les ordinateurs portables que possèdent les collaborateurs du SPF Justice sont vieux -la moitié a plus de huit ans-, quand ils en ont un... De nombreux collaborateurs ne peuvent dès lors pas télétravailler. Par exemple, la justice utilise toujours le programme Office 2013, pour lequel Microsoft n’apportera plus de support dès l’an prochain, car il est trop ancien. Certains collaborateurs se sont même rabattus sur la version gratuite OpenOffice.

Le ministre Vincent Van Quickenborne veut faire entrer la Justice belge dans le 21e siècle et une enveloppe de 100 millions d’euros a été dégagée afin notamment d’équiper tous les collaborateurs de Thémis d’un matériel informatique performant. Cette année, 12.000 nouveaux ordinateurs portables seront livrés et 6.000 autres l’année prochaine. Ce volet représente un investissement de 13,1 millions d’euros. Des efforts sont également prévus en matière de programmes informatiques et pour permettre à chacun de travailler avec Office 365, ce qui facilitera le travail à distance et le partage de documents.

«Beaucoup de gens très motivés travaillent au sein de la justice mais le matériel daté avec lequel ils doivent travailler suscite souvent de la frustration», reconnaît le ministre Van Quickenborne. «Un magistrat m’a un jour envoyé une petite vidéo montrant les 17 minutes nécessaires au démarrage de son laptop. C’est inacceptable et nos collaborateurs méritent mieux que cela.»