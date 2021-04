Feu de garage: un mécanicien hospitalisé

Le mécanicien a été brûlé à la jambe en tentant d’éteindre les flammes.

Un incendie, signalé par un appel aux secours vendredi vers 12h50 et survenu rue Georges Moreau à Anderlecht, a fait un blessé, qui est légèrement brûlé, a indiqué en fin d’après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il a été transporté à l’hôpital militaire. Ses jours ne sont pas en danger.

À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont observé un important dégagement de fumée, qui provenait d’un atelier situé dans une annexe arrière d’une maison de 3 étages. Une voiture s’était embrasée dans le garage.

Le feu s’est déclaré pendant des réparations effectuées sur le véhicule. L’origine est donc accidentelle.

Le mécanicien présent a tenté en vain d’éteindre les flammes. Il s’est brûlé à la jambe pendant cette opération.

Les occupants des appartements étaient absents au moment de l’incendie, qui n’a généré aucun dégât aux logements.

Les compteurs ont cependant été scellés par Sibelga, le gestionnaire des réseaux de gaz et d’électricité en Région bruxelloise. L’incendie et l’eau utilisée pour l’éteindre ont en effet causé des dommages aux compteurs et aux câbles de raccordement.

L’atelier est temporairement hors d’usage.