5 millions d’euros pour végétaliser les cours de récré bruxelloise

De nombreuses cours de récréation sont des espaces bétonnés, bruyants et aux usages insuffisamment variés et égalitaires.

Le gouvernement bruxellois a débloqué un budget de plus de 5 millions d’euros pour végétaliser les cours de récréation des écoles implantées sur le territoire de la capitale.

Les écoles sont invitées à répondre à un appel à projets, baptisé Opération Re-création, pour recevoir un soutien financier et un accompagnement dans leurs projets de réaménagement.

Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le ministre bruxellois de l’Environnement et de la Transition climatique, Alain Maron (Ecolo), qui s’en sont expliqués vendredi par voie de communiqué, cette opération se situe à la croisée de la politique climatique et du Plan Nature de la Région.

Bruxelles Environnement en coordonne la mise en oeuvre, en partenariat avec le Service école de perspective.brussels.

La Région bruxelloise compte plus de 600 écoles, qui occupent près de 500 hectares des 162 km² de son territoire (soit 3%). De nombreuses cours de récréation sont «des espaces bétonnés, bruyants et aux usages insuffisamment variés et égalitaires».

L’objectif de l’opération Re-création est de créer des espaces récréatifs végétalisés, mieux partagés et ainsi plus agréables à vivre, pendant et en-dehors des heures scolaires.

Cette initiative s’inspire du programme parisien de transformation des cours d’école en «oasis», programme issu de la stratégie de résilience de la ville de Paris lancée en 2017.

Du point de vue climatique, la végétalisation des cours de récréation améliore la perméabilité des sols et la gestion de l’eau. Les ilots de fraicheur ainsi créés augmentent la résilience de Bruxelles face au changement climatique et rafraichiront les élèves ainsi que les riverains lors des canicules. Les cours végétalisées renforcent aussi progressivement la biodiversité et le maillage vert du territoire régional, grâce à la création d’habitats semi-naturels pour les insectes et les oiseaux. Elles limitent également la propagation du bruit.

Sur le plan social, de nombreuses études ont démontré que le contact direct avec la nature apaise et favorise le développement physique et socio-émotionnel. Dans le cadre de sa compétence d’Education Relative à l’Environnement, Bruxelles Environnement offrira un accompagnement pédagogique spécifique aux équipes éducatives qui souhaitent apprendre à donner cours dehors.

Selon le Plan Nature de Bruxelles Environnement, une école sur quatre est implantée dans une zone «en carence d’espaces verts accessibles au public». Les projets des écoles situées dans ces zones et dans la zone de verdoiement prioritaire du Plan régional de développement Durable (PRDD) seront prioritaires.

Les écoles seront invitées à associer les élèves et le personnel en amont du projet dans la réflexion sur les différents usages souhaités pour une cour de récré verte, conviviale et inclusive.

L’opération Re-création sera également l’occasion d’ouvrir les écoles sur leur quartier afin que les habitants puissent en profiter en dehors du temps scolaire.

Concrètement, les écoles sont invitées à manifester leur intérêt auprès de Bruxelles Environnement jusqu’au 15 juillet 2021. Une vingtaine d’écoles seront sélectionnées et accompagnées en deux groupes. Le premier débutera en septembre 2021 et le deuxième, en janvier 2022. Elles bénéficieront d’un subside pour les travaux allant jusqu’à 300.000€, ainsi que d’un accompagnement méthodologique et technique dans toutes les phases: conception participative, commande des travaux, réalisation, gestion, ouverture sur le quartier. Les premières cours recréées verront le jour en 2023.