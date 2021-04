Inquiétude au PSG: Mbappé, touché au mollet droit avant le retour contre City

L’attaquant français souffre «d’une contracture au mollet droit», selon le communiqué médical du PSG.

Kylian Mbappé manquera le match du Paris Saint-Germain contre Lens, samedi, en championnat, a annoncé l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino en conférence de presse. L’attaquant français souffre «d’une contracture au mollet droit», selon le communiqué médical du PSG, ce qui rend incertaine sa présence en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City mardi.

«Kylian souffre d’une contusion au mollet. On espère que ce n’est pas grave et qu’il pourra être avec nous le plus rapidement possible», a expliqué Pochettino en conférence de presse. Mbappé a reçu un coup à la fin du match aller contre City, mercredi, a expliqué Pochettino. «Ce coup a entraîné un déséquilibre qui a amené à ce petit souci au mollet.»

«Il est sûr que Kylian est un joueur important, il est toujours impactant de ne pas avoir un joueur important comme cela. Mais on a aussi des joueurs pour le remplacer demain», a ajouté l’entraîneur argentin au sujet de l’absence de star.

Le PSG a été battu 1-2 par Manchester City, le club de Kevin De Bruyne, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le retour est programmé mardi à Manchester.