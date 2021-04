28 résidents vaccinés d’un home positifs au Covid et asymptomatiques

Une partie des résidents d’une maison de repos située à Erquelinnes ont été testés positifs au Covid-19, bien qu’ils aient été vaccinés. Aucun d’entre eux ne présente toutefois de symptômes.

28 résidents et 5 membres du personnel vaccinés d’une maison de retraite d’Erquelinnes ont été testés positifs au Covid-19. Ces personnes sont toutefois toutes asymptomatiques.

Selon le bourgmestre David Lavaux, l’origine de la contamination est inconnue. «La direction de l’institution avait pris toutes les mesures les plus efficaces lors des deux vagues de Covid-19 et tout s’était bien passé dans l’institution. Dans le cas présent, un résident a ressenti un état grippal et le médecin a été appelé. Il a testé la personne qui s’est avérée positive. Un testing généralisé a montré que 28 résidents et 5 membres du personnel était positifs sans symptôme. Je préciserai que 90% du personnel et 95% des résidents ont été vaccinés, les 5% restant dans les résidents ne l’ont pas été pour raisons médicales. Nous restons sereins. La vaccination fait que les personnes positives sont asymptomatiques.»

Compte tenu de la présence d’un cluster, les résidents positifs ont été concentrés par mesure de prudence sur un seul étage et les visites extérieures dans l’institution ont été suspendues.

La protection civile a été appelée sur place pour désinfecter les locaux et aider au déménagement des résidents positifs.