Ajustement budgétaire FWB: le déficit 2021 dépasse le milliard d’euros

C’est plus que les 821 millions initialement prévus par la Fédération Wallonie-Bruxelles/

Le déficit de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait dépasser légèrement le milliard d’euros cette année, soit davantage que les 821 millions initialement prévus, a confirmé vendredi le gouvernement francophone au terme d’un ajustement budgétaire. Le budget 2020, lui, avait frôlé les 2 milliards de déficit.

Présenté à l’automne dernier, le budget 2021 de la FWB a depuis dû intégrer une légère dégradation des recettes (-12,5 millions) en raison notamment d’une croissance évaluée désormais par le Bureau du plan à 4,1% au lieu de 6,5%. Certaines mesures prises dans l’enseignement et de nouvelles estimations budgétaires liées à la crise du coronavirus ont en outre participé à une augmentation des dépenses de 160 millions d’euros, selon un communiqué du gouvernement.

L’ajustement a aussi permis de dégager plus de 60 millions d’euros de plus pour le fonds d’urgence mis en place en mars 2020 par le gouvernement pour gérer la crise. Ces nouveaux moyens vont aux aides pour le secteur culturel, à la remédiation au sein et en dehors des établissements scolaires, au renforcement des subsides pour lutter contre la précarité étudiante, au soutien à la relance du secteur sportif et de la jeunesse, à l’amélioration de la connectivité au sein des écoles, etc.

Pour le non-marchand, une enveloppe de 4,5 millions d’euros a été débloquée afin d’octroyer un éco-chèque de 250 euros aux personnels du secteur socio-sanitaire de première ligne les plus touchés par la crise (aide à la jeunesse, maison de justice, milieux d’accueil, SASPE, SOS enfants). L’enveloppe pluriannuelle (jusqu’à 20 millions d’euros à l’horizon 2025) est confirmée en vue de permettre la conclusion d’un nouvel accord non-marchand intersectoriel. Ces deux enveloppes et leurs modalités seront discutées avec les partenaires sociaux dans les prochains jours.

Des demandes non urgentes ont par ailleurs vu leurs crédits réorientés ou réaffectés.

Dans la perspective du budget 2022, le gouvernement préparera un plan pour les 0-25 ans qui comportera des mesures concernant la jeunesse, les étudiants, l’enseignement, le chantier des bâtiments scolaires ou encore l’aide à la jeunesse et le secteur de la petite enfance.

Les budgets de tous les gouvernements sont sous tension, a justifié le ministre-président de la Fédération, Pierre-Yves Jeholet (MR). «Ce fut un exercice sérieux qui a permis d’une part de dégager des moyens supplémentaires afin de continuer à répondre à l’urgence et d’autre part de garder le contrôle de nos dépenses en restant dans la trajectoire du comité de monitoring» de la FWB, a-t-il commenté.