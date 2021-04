INFOGRAPHIES | Coronavirus: les soins intensifs commencent à se vider en Europe, pour de bon?

La charge que fait peser le coronavirus sur les hôpitaux belges reste importante. Une légère décrue semble pourtant s’amorcer, notamment en soins intensifs, comme dans d’autres pays européens. La fin de cette nouvelle vague de l’épidémie?

Il y a actuellement encore 2.779 patients Covid traités en Belgique, dont 862 en soins intensifs, selon le dernier bilan rapporté ce vendredi par Sciensano.

«Le poids est donc encore important sur nos hôpitaux: un peu plus de 90% des lits de soins intensifs sont occupés. Mais au vu de la diminution des hospitalisations journalières, nous espérons aller vers une diminution plus rapide dans les jours qui viennent», a escompté Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, lors d’un point presse bihebdomadaire.

«C’est une diminution que nous attendions depuis des semaines, voire des mois», a-t-il ajouté.

Le bout du tunnel, enfin?

L’indicateur des soins intensifs est celui le plus critique, puisque les places dans ces unités y sont souvent plus limitées.

Et si les soins intensifs se vident, c’est qu’enfin la vague semble se calmer définitivement, puisqu’il s’agit de l’indicateur qui arrive en bout de course: à chaque nouvelle vague épidémique, ce sont d’abord les contaminations qui augmentent, puis les hospitalisations et enfin les soins intensifs pour les cas les plus graves.

Un recul marqué des patients Covid en soins intensifs ressemble donc au bout du tunnel.

Cette situation, d’autres pays européens sont en train de la vivre également. Mais la progression n’est pas partout la même.

Si on compare l’évolution de l’occupation des lits en soins intensifs entre huit pays du continent, dont la Belgique, voici ce que cela donne.

(Nous avons choisi huit pays pour lesquels les données quotidiennes étaient disponibles sur cet indicateur. Les chiffres s’arrêtent au 25 avril 2021).

On voit qu’au Portugal, les patients atteints du Covid-19 sont de moins en moins présents en soins intensifs depuis le mois de février. La décrue a commencé ici plus tôt qu’ailleurs.

L’Italie est également assez avancée, les chiffres baissent depuis le début du mois d’avril. L’Autriche a également entamé une baisse désormais bien marquée.

La Belgique et la Suède connaissent une situation assez semblable, avec un premier renversement de l’inclinaison de la courbe. C’est ce qui semble indiquer la fin de la vague. C’est en tout cas l’espoir qui pointe.

Les Pays-Bas et l’Allemagne semblent avoir tout juste dépassé le pic et les prochains jours seront déterminants.

Quant à la France, elle semble avoir atteint, le 25 avril, le plateau de cette nouvelle vague du coronavirus. S’il suit le mouvement européen, le pays peut espérer une amélioration prochainement.

Cette situation encore précaire n’a pas empêché le président Emmanuel Macron de dévoiler, ce jeudi, les contours d’un déconfinement «en quatre étapes», du 3 mai à la fin juin. D’autres pays progressent également vers un assouplissement des mesures pour lutter contre l’épidémie.

L’Europe se prépare donc à sortir de la crise et espère que ce sera pour de bon cette fois. Même si le virus continue de semer des doutes au rythme de ses contaminations.