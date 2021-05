Devenus dealers pour payer les factures médicales; Empoisonné à cause de son travail; Il avait été condamné à mort par erreur... 11 histoires judiciaires survenues en Wallonie

La descente aux enfers de deux parents devenus dealers pour payer les factures de leur fils handicapé; 12 ans après avoir été empoisonné par son travail, il n’est toujours pas fixé sur son indemnité; Surpris, le tribunal découvre qu’il avait été condamné à mort par erreur… 11 histoires judiciaires surprenantes survenues cette semaine en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

1. Devenus dealers pour payer les factures médicales

Le regard fuyant du prévenu rongé par la culpabilité, le père de famille de 53 ans s’explique devant le président Hauquier. «J’avais des dettes. Les huissiers débarquaient constamment.» Pudiquement, il tait cette charge médicale liée au handicap d’un de ses enfants que les revenus parentaux n’arrivaient plus à couvrir. La maison a été mise en vente publique. Le début d’une lente descente. «Quelqu’un m’a alors tendu une perche. Je l’ai saisie», confie le père.

Cédant à l’argent facile, il s’est engagé dans la vente de produits stupéfiants qu’il conditionnait dans le grenier. Du cannabis de 2013 à 2017 auquel s’est ajoutée la cocaïne de 2017 à 2018.

À ses côtés, son épouse contient difficilement ses larmes. Elle n’était pas d’accord pour qu’il se lance dans pareille aventure et lui a demandé plusieurs fois d’arrêter.

2. Les poumons ravagés par des produits toxiques: 12 ans plus tard, il devrait être fixé sur ses indemnités

Méthane, kérosène, silice… travaillant comme mouleur dans une fonderie, Robert (prénom d’emprunt) a été exposé à divers produits chimiques dangereux. Ceux-ci ont causé de gros dégâts à sa santé: il souffre d’une incapacité permanente importante et est en attente d’une transplantation pulmonaire.

Il est aussi toujours en attente d’une indemnisation. Or son ancien employeur a été condamné en 2009 par le tribunal correctionnel et reconnu responsable des maux de Robert.

4. En 2015, le petit Elio trouvait la mort chez sa gardienne: 9 ans requis contre cette dernière

À Ethe, en 2015, un bébé meurt chez sa gardienne. «Les rapports des nombreux experts qui se sont penchés sur ce dossier, dont le rapport final du Professeur Boxho, directeur du centre médico-légal de Liège, sont clairs et unanimes, constate Me Marc Kauten pour les parents d’Élio. Ils contredisent clairement la version de la gardienne et confirment la thèse du «bébé secoué.» La défense veut un acquittement. Elle a rappelé que la prévenue est reconnue par l’ONE depuis plus de vingt ans sans avoir eu le moindre problème.

En pleurs, la gardienne est restée sans voix quand le président lui a donné la parole avant de clore les débats.

5. Fâché, en gare d’Yvoir, il lui avait craché au visage pour lui refiler le Covid

«Comme ça, tu auras le Covid» avait-il lancé à l’accompagnateur de train qui l’expulsait du convoi faute de porter un masque.

Affaire peu banale que celle examinée mardi par le tribunal correctionnel de Dinant. Sébastien doit répondre de «diffusion d’une substance qui donne l’impression d’être dangereuse ou qui peut susciter une crainte d’un attentat».

6. Surpris, le tribunal découvre qu’il a été condamné à mort

Stupéfaction au tribunal correctionnel de Tournai lors de la lecture du casier judiciaire d’un prévenu absent, on peut y lire que l’homme a été condamné à la peine capitale en 2010!

Pour rappel, cette sanction a été abolie en 1996 et la dernière exécution en Belgique a eu lieu en 1950. Une erreur donc mais qui va avoir de lourdes conséquences.

