Coronavirus: «Deux fois plus» de personnel soignant prêt à quitter leur profession

Selon une enquête menée par Sciensano et la KULeuven, de nombreux professionnels du secteur de la santé reconnaissent être épuisés par la crise sanitaire.

Menée du 16 au 26 mars dernier par l’Institut de santé publique et l’université de Leuven, l’enquête «Power to Care» a sondé 2.530 professionnels du secteur de la santé afin d’en savoir plus sur leur bien-être mental. Principalement enseignement? «Après un an de crise «Covid», le stress chronique reste élevé», résume Yves Van Laethem.

Présentant quelques-unes des tendances de l’enquête durant la conférence de presse organisée ce vendredi matin par Sciensano, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus souligne ainsi que 60% des sondés avouent ressentir «une fatigue intense» tandis que 47% des personnes interrogées reconnaissent ne plus pouvoir se détendre durant leurs heures/jours de détente.

Autre tendance inquiétante: 28% des sondés évoquent «des problèmes de concentration» en raison de la surcharge de travail. Des troubles «gênants dans la vie privée mais aussi dans la vie professionnelle puisque ça peut avoir un impact négatif sur la qualité des soins prodigués», note Yves Van Laethem.

Soutien important

Si les sondés sont désormais un peu moins nombreux à envisager quitter leur profession – ils sont 19% aujourd’hui contre 22% en décembre 2020 -, la crise a fait mal au secteur. Et pour cause, par rapport à 2019, il y a désormais «deux fois plus» de personnes dans les soins de santé qui envisagent cette option.

Bien qu’un tiers des participants à l’étude estime avoir un soutien suffisant, «une personne sur cinq a l’impression d’être livrée à elle-même», détaille encore Yves Van Laethem. «Ce besoin de soutien est pourtant particulièrement important.» Pour preuve, près de la moitié des personnes indiquent qu’elles en auront besoin de dans l’avenir. D’ailleurs, 25% des sondés feront appel à un psychologue.»

Désormais chronique, ce stress ne doit pas perdurer, conclut Sciensano. Car la pression qui repose sur les épaules du personnel soignant peut avoir «un impact sur leur vie personnelle et professionnelle pendant des années encore».