VIDÉO | Les serres royales et le parc de Laeken ouverts au public: une visite exceptionnelle grâce… au Covid

Comme chaque année, sauf en 2020, les serres royales de Laeken seront ouvertes au public. Particularité due au Covid: seules les grandes serres seront accessibles mais le public pourra se promener dans le parc sur un parcours de 2 km.

Chaque année, les serres royales de Laeken accueillent le public friand de découvrir ces magnifiques et exceptionnels écrins de verdure érigé par l’architecte Alphonse Balat pour le roi Léopold II.

Découvrez le parc et les serres dans notre vidéo en tête de cet article.

Dans le parc

Mais cette année, pour répondre aux normes mises en place pour la pandémie de Covid-19, seules les grandes serres seront accessibles. Les plus petites et les nombreux couloirs ne permettent pas d’assurer la distanciation nécessaire entre les visiteurs. Le public n’y perdra pas au change. Pour agrémenter et allonger la visite, le parc lui sera ouvert. Une longue balade balisée de 2 km derrière le palais et tout autour des étangs permettra à chacun de profiter des lieux de manière exceptionnelle.

La vue sur les serres, du fond du parc, est absolument magnifique. Même les journalistes les plus blasés par ces visites annuelles ont été charmés par le coup d’œil.

Après avoir pu admirer les nombreuses et très variées plantations du parc, les rhododendrons, les cerisiers du Japon, les pins, le visiteur accédera au complexe des serres par la serre dite «de L’embarcadère», ensuite la serre Congo puis le jardin d’hiver, toujours aussi impressionnant avec ses grandes colonnes de pierre. Et enfin, l’Orangerie, là où sont conservés pendant l’hiver orangers, citronniers, lauriers et autres camélias…

Le plan de promenade à travers le parc de Laeken. © Palais royal de Belgique

Il pourra flâner à sa guise sous les bananiers géants ou les palmiers qui culminent et chatouillent les charpentes métalliques, admirer les callas, les azalées, les oiseaux du paradis. Ces milliers de fleurs et plantes qui font des serres de Laeken un lieu unique.

La visite devra se faire après réservation sur le site du Domaine royal. Le prix d’entrée est fixé à 2,50€ par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. Les serres et le parc seront ouverts du 13 mai au 6 juin 2021, de 11 h à 19 h. Entrée par les grilles du Domaine royal, Avenue du Parc Royal, Laeken.

Ça chauffe

Cette visite nouvelle formule sera aussi l’occasion de découvrir l’envers du décor. Ou plutôt son aspect technique. Depuis ce printemps, les serres du Domaine royal de Laeken sont en effet chauffées grâce à la chaleur de l’incinérateur de Bruxelles. Des centaines de mètres de canalisations ont été enterrées (travaux toujours en cours) pour relier l’infrastructure de traitement des déchets au Domaine royal. Un investissement de près de 5 millions d’euros et qui permet de réduire les émissions de CO2 d’environ 2300 tonnes par an. Ce nouveau réseau permettra d’assurer près de 90% des besoins de chauffage du Domaine. Il sera opérationnel pour une durée d’au moins 25 ans.

Les travaux d’enfouissement des canalisations du nouveau chauffage sont presque terminés. © Jacques Duchateau

Visites pour les enfants des écoles

Autre nouveauté pour 2021, dès la mi mai. Selon la volonté du roi Philippe, les enfants des écoles de la Ville de Bruxelles pourront venir visiter la partie basse du Domaine royal, qui présente une biodiversité unique en milieu urbain. Les élèves de 5e année primaire, accompagnés de leur professeur, suivront un programme mis en place en collaboration avec les Facultés agronomiques de Gembloux. Une initiation à la flore et la faune du Domaine sera présentée aux enfants. Ces visites auront lieu au printemps, à l’automne et en hiver. Chaque année, environ mille enfants pourront ainsi découvrir un aspect méconnu du Domaine royal.

