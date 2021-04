Un colloque international se penchera sur les «mémoires coloniales» à Mons

Un colloque en prélude à une exposition sur la colonisation et la décolonisation du Congo se déroulera à Mons les 6 et 7 mai. Ville de Mons

Le pôle muséal de la Ville de Mons, en partenariat avec l’Université de Mons, organisera les 6 et 7 mai un colloque international intitulé: «Colonisation/décolonisation: des mémoires multiples et plurielles.» Le colloque débouchera sur une exposition en 2022.

Le pôle muséal de la ville de Mons organisera un colloque international sur le thème de la mémoire coloniale et décoloniale, qui est aujourd’hui au centre du débat public. Les deux jours consacrés au colloque permettront à des intervenants de tous horizons de se pencher sur le sujet à partir du cas de la Belgique et, plus spécifiquement, celui de Mons.

«La question de la mémoire coloniale et décoloniale ne peut être réglée exclusivement au sein des institutions nationales», ont précisé les organisateurs de l’évènement montois. «Elle est également un enjeu local. Il subsiste par exemple, dans l’espace public montois, des traces de notre passé colonial, preuve que le travail de mémoire doit également se faire à l’échelle locale.»

Le colloque débouchera sur une exposition qui sera présentée en mai 2022 au «Mons Memorial Museum (MMM)» et qui portera sur la mémoire de la colonisation et décolonisation de l’Afrique dite équatoriale avec une spécificité historique sur le Congo, ancienne colonie belge.

La mémoire coloniale et décoloniale y sera présentée à travers des témoignages de protagonistes mais également par le biais de témoignages actuels de citoyens montois, qu’ils soient issus de la diaspora congolaise, d’afro-descendants, d’anciens coloniaux ou de leurs descendants. L’équipe du Mons Memorial Museum est d’ailleurs toujours à la recherche de tels témoignages en lien avec la thématique et, avec un focus particulier sur Mons et sa région.

Le colloque des 6 et 7 mai aura lieu dans la salle académique de la Faculté polytechnique de l’UMons, situé au 31, Boulevard Dolez à Mons. Les modalités pour y participer, en présentiel ou à distance, sont disponibles sur le site du MMM.