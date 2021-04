Éclairage orange pour protéger les chauves-souris à Jette: mais de quoi?

Une trentaine de luminaires vont être équipés d’un éclairage LED orangé sur l’avenue du Sacré-Cœur, à Jette. Objectif: protéger les chauves-souris et autres animaux nocturnes. Mais de quoi?

Une trentaine de luminaires vont être équipés d’un éclairage LED orangé sur l’avenue du Sacré-Cœur, à Jette, afin de protéger la faune en milieu urbain, annonce vendredi la commune bruxelloise dans un communiqué. Le projet «Bat Light District» est une primeur en milieu résidentiel qui profitera aux chauves-souris et autres animaux nocturnes du quartier. Le chantier a débuté le 26 avril et devrait durer six semaines, confirme la société Sibelga, gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d’électricité bruxellois.

Jusqu’à 20 espèces ont été recensées en Région de Bruxelles-Capitale, où elles sont par ailleurs considérées comme protégées. L’éclairage traditionnel trop vif révèle les mammifères volants et ils deviennent ainsi une proie facile pour les rapaces. Cette clarté nocturne raccourcit également les périodes d’obscurité pendant lesquelles les chauves-souris chassent. Ces petites créatures, qui peuvent manger jusqu’à 3.000 insectes par nuit, jouent un rôle fondamental pour l’écosystème et la biodiversité en ville. L’éclairage orangé contribue donc à la préservation et au développement de la nature à Jette.

Cette installation, qu’on peut également retrouver dans la Forêt de Soignes – au Rouge-Cloître d’Auderghem et en lisière de forêt, à Watermael-Boitsfort – est une première dans un quartier résidentiel. Ce nouvel éclairage reste pour autant tout aussi efficace que le traditionnel éclairage blanc pour les usagers de la route.