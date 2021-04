La Foire de Libramont 2021 et Demo Forest annulés

Voici le communiqué envoyé aux exposants

C’est cette semaine que la campagne de réservation des stands pour l’édition 2021 de la Foire de Libramont et de Demo Forest devait ouvrir. Ce délai, inhabituellement tardif, avait été fixé dans l’espoir de voir l’horizon s’éclaircir et rendre possible la tenue de nos deux événements professionnels et conviviaux cet été, même dans une formule réduite.

Plusieurs scénarios ont été envisagés en concertation avec certains d’entre vous, exposants et partenaires.

Aussi, la collaboration volontariste et enthousiasmante que nous étions en train de construire avec l’Université de Liège pour établir un protocole opérationnel et scientifique nourrissait nos espoirs, jusqu’à la date fatidique du comité de concertation, qui le 23 avril dernier, n’a pu se positionner sur le sort des grands événements de l’été, la pandémie évoluant trop lentement dans le bon sens.

Compte tenu de ces éléments et après une réunion qui s’est tenue hier avec la cellule de sécurité provinciale, le Conseil d’Administration de Libramont Coopéralia s’est réuni, afin d’analyser la situation et de conclure à l’impossibilité d’organiser nos événements.

Dans la foulée, un échange a eu lieu ce matin avec le Ministre de l’Agriculture Willy Borsus, que nous citons ici: «La Foire de Libramont rassemble chaque année environ 200.000 visiteurs. Il est donc difficile voire impossible de l’organiser dans des conditions sanitaires et de fonctionnement raisonnables. Il s’agit d’un événement agricole et économique majeur pour la Wallonie, pour la société, pour nos agriculteurs, nos éleveurs, nos producteurs. Cette année encore, la Foire va nous manquer. Dès à présent, nos efforts sont tournés vers 2022!”

Ensemble, nous avons fixé la seule perspective raisonnable à ce jour: rendez-vous en 2022!

Fin mai, nous ouvrirons donc les inscriptions pour la prochaine édition de la Foire de Libramont, dont les dates ont été fixées du 29 juillet au 1 août 2022, ainsi que pour Demo Forest, qui aura lieu dans la foulée, les 2 et 3 août 2022 à Bertrix.

D’ici à juillet 2022, nous resterons présents, car plus qu’un événement, la Foire de Libramont constitue une vitrine de l’agriculture dans son ensemble et des autres secteurs qui y sont intimement liés, la forêt et l’environnement notamment.

L’expertise et le savoir-faire de nos agriculteurs doivent constituer l’une des plus grandes fiertés de notre région. À l’heure où tous recommandent de privilégier les artisans et commerçants locaux, il doit en aller de même pour les produits issus de l’agriculture, secteur éminemment stratégique s’il en est.

C’est pour cette raison qu’en accord et avec le soutien du Ministre de l’Agriculture, nous voulons mettre nos talents de communicateurs, d’éveilleurs d’idées et de rassembleurs d’horizons divers au service de notre communauté, celle de ces femmes et de ces hommes qui remplissent la mission noble et millénaire de nourrir leurs semblables en connexion avec notre bien le plus précieux: notre terre.

Une deuxième édition de Libramont on Tour, permettant d’y porter une attention toute particulière est d’ores et déjà envisagée.

En conclusion, nous exprimons nos plus vifs remerciements à vous tous, chers exposants et partenaires, qui nous avez accordés votre confiance en faisant preuve de patience jusqu’à aujourd’hui. Par respect pour vous, nous ne pouvions retarder plus longuement la décision.