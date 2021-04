Coronavirus: l’Italie atteint son objectif de 500.000 injections par jour

Au total, près de 19,5 millions de doses ont été administrées à ce jour dans la péninsule, et le nombre de personnes vaccinées s’élève à 5,75 millions. Photo News

Covid-19: en Italie, pour la première fois, l’objectif d’un demi-million de doses administrées par jour a été atteint.

L’Italie a administré jeudi plus de 500.000 doses de vaccin anti-Covid, atteignant ainsi pour la première fois l’objectif d’un demi-million de doses par jour fixé par le gouvernement.

«Hier en Italie, plus de 500.000 doses de vaccins ont été administrées. Merci aux femmes et aux hommes du service national de santé et à toutes les institutions pour ce grand travail d’équipe», a réagi ce vendredi sur Facebook le ministre de la Santé Roberto Speranza. «Le vaccin est la véritable voie pour sortir de ces mois difficiles», a-t-il souligné.

Le 1er mars, le nombre de doses administrées s’élevait à 135.307, aujourd’hui nous passons la barre des 500.000

«Les chiffres parlent clairement: le 1er mars, le nombre de doses administrées s’élevait à 135.307, aujourd’hui nous passons la barre des 500.000 (...) soit une augmentation de 75% en seulement deux mois», a commenté de son côté le sous-secrétaire à la Défense Giorgio Mulé. C’est un général, Francesco Paolo Figliuolo, qui est chargé de coordonner la campagne italienne de vaccination.

Cette campagne a donc enregistré un brusque coup d’accélérateur: mercredi 397.000 doses avaient été administrées, et 365.000 le jour précédent. Si ce rythme se maintient, le pays devrait être en mesure d’atteindre l’objectif d’immuniser 60% d’Italiens d’ici fin juillet.

Au total, près de 19,5 millions de doses ont été administrées à ce jour dans la péninsule, et le nombre de personnes vaccinées s’élève à 5,75 millions. Comme dans les autres pays européens, ce sont les personnes âgées et le personnel de santé qui ont été ciblés en priorité.

Malgré les progrès actuels, l’Italie est en retard par rapport à ses grands voisins européens sur le pourcentage d’adultes ayant reçu au moins une dose.