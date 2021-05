Bornes de secours, étiquetage des pneus, puces pour animaux domestiques: ce qui change ce samedi 1er mai

Comme toujours, le premier du mois est l’occasion de l’entrée en vigueur de nouvelles mesures. Voici un petit topo de tout ce qui change ce 1er mai.

1. Mise hors-service des téléphones de secours le long des routes

Les postes téléphoniques de secours présents tous les deux kilomètres sur les autoroutes et principales nationales de Wallonie seront remplacés par l’application Edwige dès ce samedi: ils ne seront plus opérationnels à partir de ce 1er mai. En cas de panne, les usagers devront se servir de l’application Edwige pour entrer en relation directe avec le centre Perex, le centre de gestion et de surveillance du trafic.

Les postes téléphoniques étaient de moins en moins utilisés ces dernières années. En 2018, 1 181 appels ont été recensés, pour 837 en 2019. Leur entretien et leur maintenance représentaient un budget d’environ 1 million d’euros par an, précisent la Sofico et le SPW Mobilité et Infrastructures.

«La nouvelle application Edwige est un pas de plus vers la modernisation du réseau routier et une gestion optimisée du trafic», souligne le ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo). «C’est aussi un service supplémentaire pour les usagers, qui pourront entrer en contact direct avec la permanence du centre Perex, tant pour un besoin d’assistance que pour signaler un danger sur le réseau.»

La géolocalisation de l’application contribuera à coordonner les interventions nécessaires. L’application permet aussi de signaler un conducteur fantôme ou tout autre incident, comme un objet sur la voirie ou la présence d’animal. Un bouton «112» est proposé au cas où la personne se trouve en situation de détresse.

«Tous les jours, nous pouvons être confrontés à une panne de véhicule sur autoroutes ou nationales. Se retrouver immobilisé le long de grands axes de circulation est excessivement dangereux. L’espérance de vie en bande d’arrêt d’urgence est réduite à 20 minutes», souligne la ministre de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR). «Dans ces situations, un appel rapide et une communication correcte de sa localisation sont essentiels pour permettre une intervention efficace.»

L’application est disponible en français, néerlandais, allemand et anglais. Les utilisateurs qui parlent une autre langue peuvent échanger par écrit avec l’opérateur grâce à un système de traduction automatique dans les deux sens.

2. Un nouvel étiquetage européen pour les pneus

À partir du 1er mai, les pneus seront soumis à un nouveau label européen. Celui-ci comprendra désormais une échelle environnementale de A à E (contre G précédemment) et comportera en outre le nom du fabricant, un QR-code donnant un accès direct à la base de données européenne, un numéro d’identification du pneu, la taille du pneu avec index de poids et de vitesse, la présence d’un logo spécifique pour les pneus «hiver» et d’un autre pour les pneus cloutés.

Voici à quoi ressemble le nouvel étiquetage européen. DR

3. Puce pour les animaux de compagnie: les données de contact ne sont plus publiques

À partir du 1er mai 2021, les données de contact de la puce d’un animal de compagnie ne seront plus publiques. Les propriétaires de chats et de chiens devront manuellement autoriser ces données à être visibles. Il s’agit d’une adaptation afin de se conformer au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Concrètement, les responsables d’un chat ou d’un chien devront donc donner leur accord explicite en se connectant aux plateformes officielles d’enregistrement de ces animaux, à savoir DogID (online.dogid.be) pour les chiens et CatID (online.catid.be) pour les chats. La démarche est possible dès à présent pour les compagnons canins et à partir du 1er mai pour les félins.

Depuis le 1er septembre 1998, l’identification et l’enregistrement des chiens sont obligatoires tant en Wallonie qu’à Bruxelles, tandis que cela l’est depuis le 1er novembre 2017 pour les chats.