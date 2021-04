Pouvoir organiser des matchs à Wavre, «le souhait le plus cher» de la fédération belge

Les Red Panthers débuteront par un double duel aux Pays-Bas, les 6 et 13 octobre, avant d’accueillir l’Allemagne conjointement avec les Red Lions, les 16 et 17 octobre dans un lieu encore à définir. BELGA – JASPER JACOBS

La fédération internationale de hockey (FIH) a publié vendredi le calendrier de la prochaine saison de Hockey Pro League, la 3e édition depuis sa création début 2018.

Les Red Panthers débuteront par un double duel aux Pays-Bas, les 6 et 13 octobre, avant d’accueillir l’Allemagne conjointement avec les Red Lions, les 16 et 17 octobre dans un lieu encore à définir.

«Pouvoir organiser des matchs de la prochaine saison de Pro League à Wavre est notre souhait le plus cher», a expliqué Serge Pilet, le CEO de la fédération belge de hockey (ARBH). «Tout dépendra de l’avancement des travaux qui se feront en plusieurs phases. Beaucoup de détails doivent encore être réglés. Ce qui est certain c’est que le stade de Wavre doit être terminé pour le mois de juillet 2022 et l’Euro Juniors. Si nous sommes prêts avant, nous serons très heureux d’y accueillir Red Lions et Red Panthers pour leurs matchs de Pro League.»

La FIH a également fait savoir vendredi qu’un nouveau système de classement avait été mis en place pour l’actuelle 2e édition en raison de la pandémie de coronavirus. Le classement final sera établi sur base d’un pourcentage (du nombre de points sur le maximum possible des matches joués). Des équipes, comme les féminines chinoises n’ont en effet disputé que deux rencontres sur les 16 programmés. «En ce qui concerne les matchs des Belges, soit 5 pour les Panthers et 3 pour les Lions, rien n’est modifié. Ces 8 rencontres auront bel et bien lieu à Wilrijk entre le 15 et le 30 mai», a confirmé Pilet.

La Belgique est actuellement 7e sur 9 chez les dames dans un classement dominé par les Pays-Bas. Chez les messieurs, les Belges sont toujours premiers devant l’Allemagne et l’Inde.