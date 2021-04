Plus jeune mais plus souvent aux soins intensifs: voici comment le profil du patient «Covid» a évolué

Durant la 3e vague, les personnes infectées par le SARS-CoV-2 et soignées dans les hôpitaux sont plus jeunes qu’auparavant. ÉdA – Mathieu Golinvaux (Illustration)

Le profil du patient «Covid» admis à l’hôpital a changé au cours de la 3e vague. Explications.

Près d’un mois après avoir déjà dressé le profil-type du patient « Covid » de la 3e vague, Sciensano a remis ça lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi matin.

Voici ce qu’il faut retenir du descriptif relayé par Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

1 Des patients hospitalisés plus jeunes

C’est une confirmation de ce qui avait déjà été dit au début du mois: les personnes infectées par le SARS-CoV-2 et soignées dans les hôpitaux sont plus jeunes qu’auparavant.

Depuis plusieurs semaines, la campagne de vaccination semble donc bel et bien protéger les seniors contre le virus.

À l’inverse, «les gens dans la quarantaine et la cinquantaine représentent un tiers (31%) des Belges hospitalisés», souligne Yves Van Laethem. «Depuis le 15 février, la moitié des patients ont moins de 66 ans, soit 7 ans de moins que lors de la 2e vague.»

Autre comparaison significative: «Seulement 2% des hospitalisations proviennent des maisons de repos et de soins» contre 20% durant la 2e vague.

2 Des patients de plus en plus souvent envoyés en soins intensifs

Autre constat qui se confirme au fil des semaines: les patients sont de plus en plus souvent redirigés vers les soins intensifs.

D’après Sciensano, il y a même «plus de personnes qui vont aux soins intensifs que durant la 1ère et la 2e vague.» Sans doute parce qu’il y a plus de places libres, précise Yves Van Laethem.

Au total, toujours selon les données publiées par l’Institut de santé publique, environ 1 patient sur 4 est en soins intensifs, contre 1 sur 5 durant la 2e vague et 1 sur 6 durant la 1ère vague.

3 L’obésité parmi les principaux facteurs aggravants

Parce que les patients «Covid» hospitalisés durant cette 3e vague sont plus jeunes – les malades envoyés en soins intensifs sont actuellement le plus souvent âgés «entre 50 et 63 ans» -, ils présentent moins de pathologies que les malades soignés durant les deux vagues précédentes. Ce que confirme Yves Van Laethem: «40% d’entre eux n’ont pas de pathologie sous-jacente significative.»

«Par ailleurs, la majorité des patients admis (durant les deux dernières vagues, NDLR) souffraient d’au moins deux infections chroniques, comme le diabète par exemple. Depuis cette 3e vague, cette proportion est plutôt de 30 à 50%, soit une minorité.»

Reste joue toujours «un rôle important» dans les hospitalisations actuelles, même chez les plus jeunes, puisque ce facteur est présent «chez 10 à 20%» des patients pour qui une assistance est nécessaire.