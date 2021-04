Du muguet wallon, les plus de 75 ans consomment trop de médicaments, découvrir Theux grâce à des vélos électriques, Kevin Borlée préface les Relais mondiaux: voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 30 avril.

1. VIDÉO| Du muguet 100% wallon

Si la grande majorité du muguet offert en Belgique doit être importé, quelques milliers de brins sont encore produits en Wallonie. Rencontre à Ohey.

2. Quatre personnes âgées sur dix prennent au moins 5 médicaments

L’armoire à pharmacie des personnes âgées de 75 ans et plus regorge de médicaments. Pas toujours appropriés.

3. 8 vélos électriques à louer pour découvrir Theux

Certains n’y croyaient plus… Pourtant, c’est bien vrai: les vélos à assistance électrique achetés par la Commune de Theux et le syndicat d’initiative, il y a trois ans, vont être proposés à la location pour les Theutois et les touristes de passage dans la région.

4. Premiers pas au potager

Semer, voir pousser et manger ses propres légumes. Voilà qui séduit de plus en plus les Wallons en quête d’authenticité.

5. INTERVIEW | Kevin Borlée: «Maintenant, nous sommes fort handicapés, mais on sera là aux Jeux»

Le capitaine de route des Belgian Tornados préface les Relais mondiaux, qui ont lieu à deux mois des Jeux.

6. Standard: ses entraîneurs racontent Laifis pour sa 200e

Il n’est pas le Standardman qui fait le plus de bruit, mais, l’air de rien, Kostas Laifis va disputer son 200e match en Rouche, samedi, s’il joue bien à Ostende.

Yannick Ferrera, Aleksandar Jankovic et Mbaye Leye expliquent pourquoi Laifis fait l’unanimité.

7. Malaise social et craintes pour l’emploi chez Mölnlycke

Selon la CSC, un service de l’entreprise Mölnlycke est soumis à forte pression. Et 15 employés risquent de perdre leur emploi dans un autre.

8. Philippe Samyn: «L’Aula Magna, à Louvain-la-Neuve, n’est pas encore compréhensible»

Nous avons rencontré l’architecte de l’Aula Magna à l’occasion des 20 ans de ce bâtiment de verre emblématique de Louvain-la-Neuve.

9. Champions play-off: à l’assaut de la deuxième place

Les Champions play-off consacreront le FC Bruges. Mais qui sera son dauphin? La bataille s’annonce serrée.

10. Graines de Cinéastes à Bozar: dans le regard des réalisatrices

La première édition du festival Graines de cinéastes, en mai à Bozar, veut créer du lien entre femmes de cinéma belges.

