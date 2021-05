INTERVIEW | Claire et Christophe gagnent Pékin Express: «Un ascenseur émotionnel énorme»

Club RTL diffusait la finale de Pékin Express. Les gagnants sont connus: il s’agit de Christophe et Claire, le père et la fille originaires de Lille. Leur arrivée à Istanbul était remplie d’émotion.

Claire et Christophe, votre arrivée est vraiment très émouvante. Vous semblez d’ailleurs ne pas y croire…

Claire. Lors de cette arrivée, cela fait un mois que l’on est dans la course. Nous sommes un peu à bout physiquement et mentalement. Cette arrivée, c’est l’aboutissement de tout, nous sommes crevés… Nous sommes donc plein d’émotion et quand on arrive, tout sort d’un coup.

Christophe. C’est exactement ça. On a fait les fanfarons pendant un mois et là, tout à coup, on voit la fin… Moi, je n’y croyais plus, car je pensais que l’on avait fait un très mauvais départ et sur une course courte, c’est très difficile à rattraper. Donc quand je cours, je pensais déjà à ce que j’allais dire à Claire pour lui remonter le moral. Et donc se rendre compte que l’on a gagné, cela fait un ascenseur émotionnel énorme.

Qu’est-ce qui vous a permis de faire la différence avec Rose-Marie et Cinzia, les copines parisiennes, selon vous?

Christophe. Ce qui est certain avec Pékin Express, c’est qu’il faut être extrêmement vigilant et notamment faire très attention aux panneaux. C’est beaucoup de rigueur. Même si nous avons fait des erreurs, Rose-Marie et Cinzia ont fait deux erreurs plus importantes. Et puis comme elles avaient mal aux genoux, elles ne pouvaient pas courir et là elles ont dû perdre une demi-heure…

Vous aviez mal aux genoux aussi…

Christophe. (rires) Oui, c’est vrai, j’ai toujours eu mal aux genoux. Je ne pouvais pas courir vite…

On s’engueule avec papa devant Stéphane alors que cela ne nous est jamais arrivé.

Quelle a été la plus grosse difficulté lors de cette finale?

Claire. Le plus difficile, cela a été de gérer la pression. Cela se voit dans le premier sprint. On s’engueule avec papa devant Stéphane alors que cela ne nous est jamais arrivé. Cette pression est différente sur une finale.

Christophe. Il y a aussi le premier quart d’heure de la course finale à Istanbul. On n’a toujours pas démarré, alors qu’on sait que Rose-Marie et Cinzia font des démarrages fulgurants à chaque fois. Et là, on se fait éjecter par un flic, puis on monte dans une voiture dont on doit redescendre car le conducteur avait une femme qui n’était pas très ouverte… C’est un enchaînement de catastrophes. Là je me dis que l’on va être pitoyable…

Si Aurore et Jonathan n’avaient pas dû abandonner suite à leur accident, vous pensez qu’ils auraient pu atteindre cette finale?

Christophe. C’est un duo que l’on aime beaucoup, on a beaucoup plaisanté avec eux. On leur avait dit qu’on allait faire la finale ensemble et qu’ils seraient les Poulidor et nous les vainqueurs (rires).

Claire. Au début, ils étaient très forts. Mais après, ils ont eu plus de mal en Grèce, avec quelques galères. Mais c’est vrai qu’ils avaient de grandes chances d’atteindre la finale.

Christophe. Ils ont fait un tel départ en Ouganda qu’ils ont ensuite surfé sur leur image. Il y a un facteur chance qui intervient…

Ce que l’on a appris tous les deux, c’est qu’on pouvait accomplir des choses dont on ne s’estimait pas capables.

Quel(s) souvenir(s) gardez-vous de cette aventure?

Claire. Il y en a énormément… Mais je retiens surtout que papa, c’est un warrior. Quand je lui ai demandé de participer à Pékin Express avec moi, je ne lui demandais pas qu’on le gagne! (rires) Ce que l’on a appris tous les deux, c’est qu’on pouvait accomplir des choses dont on ne s’estimait pas capables. Papa a un mental d’acier. Et je vois d’où je tiens le mien.

Christophe. Moi, je retiens que pendant un mois, nous avons été totalement dépendants des autres. On est complètement dans l’indigence: on n’a pas de logis, pas de voiture, pas de couvert, pas d’argent… C’est ça qui fait que cela devient une belle histoire. Cela confirme que c’est à travers les autres que l’on est heureux.

Et au niveau plus «touristique»?

Claire. Chaque pays a été très riche en découvertes. Personnellement, je ne connaissais pas l’Afrique noire, donc j’ai été marquée par l’Ouganda. Mais chaque pays avait des choses à montrer. Nous avons été de découverte en découverte, également en Grèce et en Turquie.

Christophe. Moi, j’ai bien aimé la Turquie. C’est un pays très varié. Et j’ai été marqué par la gentillesse des gens.

Le démarrage en Grèce a été dur, car l’accueil était mitigé. Nous n’étions pas très bien vus quand nous arrivions dans certains villages.

Le tournage a été marqué par la pandémie du coronavirus, avec notamment un changement d’itinéraire. Comment cela a-t-il impacté votre aventure?

Christophe. Cela nous a permis de faire un break à la fin du parcours en Ouganda. Nous étions tous très épuisés, tout le monde avait la turista et plus personne ne fanfaronnait. Ensuite, le démarrage en Grèce a été dur, car l’accueil était mitigé. Nous n’étions pas très bien vus quand nous arrivions dans certains villages.

Claire. Après l’Ouganda, nous avons eu peur de ne pas repartir. Mais on s’est aussi rendu compte qu’enchaîner avec l’Éthiopie, cela aurait été très difficile. On y est allé avant d’être rapatriés et nous nous sommes rendu compte que c’était bien plus pauvre que l’Ouganda. Il y avait très peu de voitures… En plus j’avais chopé une bactérie…

Cette aventure a changé vos relations père-fille?

Claire. Oui, c’est sûr. Nous avons créé une complicité incroyable. C’est sûr que cela a changé nos vies.

Christophe. Pour moi, c’est un cadeau que m’a fait ma fille. C’était une grande confiance de sa part de me demander de partir avec elle. J’étais très flatté de ça. Et puis on a tout partagé pendant plus d’un mois… Je souhaite ça à tous les pères du monde. Et aujourd’hui, on a le même regard sur les autres, les gens qui sont en difficulté… Moi, un auto-stoppeur sur le bord de la route, je le prends tout de suite.

Vous avez encore trois autres enfants, Christophe?

Christophe. Oui. J’ai un fils qui vient de créer un site pour revendre des produits reconditionnés, une fille qui est cuisinière et la dernière qui est illustratrice et qui a créé un site qui s’appelle crisedebonheur.fr, qui est notre leitmotiv familial. Comme le disait le pape Jean-Paul II, la famille, c’est là où on apprend à aimer. Et quand nous sommes tous ensemble, on a effectivement de grandes crises de bonheur.

Et donc vous allez devoir participer à une autre émission avec chacun d’entre eux?

Christophe. Exactement! (rires) Ce qui m’inquiète un petit peu car la barre est haute, là… Je vais finir sur la Lune ou dans une navette spatiale… J’avais pensé faire L’île de la tentation mais ça n’existe plus! (rires) Sinon, plus sérieusement, je suis déjà parti dans l’Atlas pour faire un trek avec mon fils. Pour plaisanter, je dis à ma fille qui est cuisinière que l’on va faire Top Chef, mais je suis nul en cuisine…

Nous avons été tristes quand elles ont été éliminées car elles amenaient un certain exotisme dans l’aventure.

Un petit mot sur les Belges, Crisoula et Jenny, qui ont été rapidement éliminées…

Christophe. J’adore les Belges, je les trouve très sympathiques, et nous sommes aussi très conviviaux. Nous avons été tristes quand elles ont été éliminées car elles amenaient un certain exotisme dans l’aventure, avec leur bonne humeur et leur franc-parler. Elles se sont attaquées à Rose-Marie et Cinzia en duel final et je pense que ce n’était pas la bonne stratégie.

Claire. On pensait à chaque fois aux candidats qui partaient…

Vous avez remporté la somme de 58 730 euros. Vous allez en faire quoi?

Claire. Avec papa, nous avons fait moitié-moitié. Moi j’ai des projets dans le sport et ça va être un bon coup de pouce.

Christophe. Moi, dès le début, je me suis toujours dit que je donnerais la somme à des associations caritatives, comme le Secours catholique. J’ai eu tellement de joie dans cette aventure… Je n’ai pas ça pour l’argent, mais pour ma fille. Et cette somme je trouve que c’est une corruption de tout ça. Je préfère rester dans l’esprit de cette joie. L’envie est de partager. C’est ce que nous faisons aussi sur les réseaux sociaux, avec l’envie de montrer que la vie est belle.

Le mot de la fin?

Christophe. On salue nos amis belges!

Claire. Et on remercie tout le monde pour le soutien, car on reçoit énormément de messages de bienveillance.