Cette semaine dans vos oreilles: Julia Stone en solo, hommage à Rapsat et retour annoncé de Billie Eilish

L’Australienne Julia Stone revient en solo. Un album à la fois doux et dansant. Et aussi terriblement sensuel.

De l’autre côté de l’écran, c’est le soleil couchant d’une journée de fin d’été australien. Julia Stone, parle de son nouvel album, Sixty Summers. Le premier en solo depuis huit ans. Le premier depuis l’aventure fraternelle Angus & Julia Stone.

Elle l’a conçu de manière épisodique au long de ces cinq dernières années. Il est très varié, 14 titres comme autant d’humeurs ou d’états d’esprit.

- Il y a le très dansant Who, Fire in me a ce côté très James Bond et rock à la fois, Easy est la bande-son d’un dimanche matin paresseux, ou encore I’m No One, le très mélancolique.

Elle sourit. «Je crois que c’est le premier album qui reflète vraiment toutes les différentes facettes que je peux avoir en moi. C’est très honnête comme disque. Oui, c’est juste, les humeurs de l’album sont très changeantes. Comme on peut l’être tous.»

Sixty Summers? «C’est le nombre d’étés qu’il nous reste à vivre. Je n’avais jamais réfléchi à ça. C’est venu d’une discussion avec Annie (Clark, aka St Vincent, sa coproductrice). On se rend compte à quel point le temps passe vite. Je n’avais jamais vraiment vu les choses de ce point de vue. Ça donne une certaine urgence à vivre les moments, à en profiter. Ces petites choses simples, c’est important d’y être attentif.»

Hollywood… Pour illustrer le clip de sa chanson Dance (qu’elle reprend en français en fin d’album), deux immenses stars hollywoodiennes: Danny Glover et Susan Sarandon. Là aussi, l’idée est venue d’une conversation, avec la réalisatrice Jessie Hill. «On voulait parler de comment c’est de tomber amoureux à 70 ans. Comment se passe un premier rendez-vous à cet âge, quand vous avez déjà une vie bien remplie derrière vous. Tomber amoureux c’est possible à n’importe quel âge. On a pensé à Danny Glover. Il a dit oui. On lui a demandé «avec qui voudriez-vous avoir un rendez-vous dans vos rêves?» Il a parlé de Susan Sarandon et elle a accepté. Et deux mois après on tournait à New York. Je n’en reviens toujours pas qu’ils aient dit oui!»

Julia Stone, «Sixty Summers», BMG.

Notre avis sur les autres sorties girl in red: «if i could make it go quiet» (****) - Elle a seulement 22 ans et vient de Norvège pour distiller une pop-rock à la fois intime et rageuse. À elle seule, elle comptabilise déjà des millions de streams. Pourtant, If I could make it go quiet est son premier album. On adore sa voix fragile, son propos culotté, ses mélodies accrocheuses et parfois musclées. Résolument moderne et efficace. (F.G.) V2 Royal Blood: «Typhoons» (****) - Après deux premiers albums relativement similaires dans la veine rock, le duo de Brighton désirait «revenir à la source de son inspiration, celle de la French touch». Il ne s’est pas transformé pour autant en dance machine mais tout en préservant son ADN, il progresse intelligemment sur cet album où Justice et Daft Punk ne sont jamais bien loin. Une évolution judicieuse. (P.B.) Warner Pierre Rapsat: «Dazibao» (****) - Vingt ans après sa sortie, Team For Action, le label de Rapsat, publie une version remasterisée à Abbey Road de son dernier opus, Dazibao. Outre les 13 perles de l’album original, un 2e disque complète cette réédition avec du live, trois titres destinés au successeur de Dazibao, deux duos avec Lio, la version flamande de Tous les rêves sont en nous… De quoi prolonger le souvenir de Pierrot. (M.U.) Team for Actions

L’interview de la semaine

Les rappeurs Caballero et Jeanjass ont sorti la semaine dernière leurs premiers albums solos.

Un projet qu’ils ont tenu à sortir le même jour et dont ils nous ont parlé ensemble, toujours avec l’humour qu’on leur connaît.

Une interview à retrouver ici.

Le juke-box de la semaine

Dans les bacs aussi

Sorti jeudi à minuit, QALF Infinity, dernier-né de Damso vient boucler l’expérience QALF.

Nous l’avons écouté avant tout le monde et vous pouvez retrouver ici ce qu’on en pense.

Avis aux initiés, Marianne Faithfull récite de la poésie anglaise du XIX siècle sur des arrangements musicaux de Warren Ellis.

Reconnaissable entre mille, Dropkick Murphys sort son 10e album, Turn up that Dial. Du son puissant qui scotche au mur, comme d’habitude.

Les Belges de Telex sortent This is Telex, disque de 14 singles (Moskow Diskow, Twist à Saint-Tropez…) remasterisés et remixés.

La jeune et talentueuse Birdy sort son nouvel album,Young Heart, une pépite.

Les metalleux français de Gojira font plus de place à la mélodie sur Fortitude. L’interview à lire dans notre édition de lundi.

Des rééditions…

À l’occasion des 10 ans de The English Riviera, Metronomy réédite son album emblématique et y ajoute 6 titres inédits.

PJ Harvey quant à elle poursuit la réédition de sa discographie avec le très populaire Uh Huh Her.

À venir…

Sorti en France aujourd’hui, le nouvel album de Marka, Terminé Bonsoir, sortira la semaine prochaine chez nous.

Billie Eilish a, elle, dévoilé Your Power, premier single de son prochain album, Happier than Ever, attendu pour le 30 juillet.

Garbage se rappelle à notre bon souvenir avec No Gods no Masters, premier extrait d’un album du même nom à venir le 11 juin.

Maroon 5 annonce également la sortie d’un nouvel album, Jordi, le 11 juin.

Cette semaine on a également pointé la sortie du single good de Wrabel.

Avec sa voix à la Sam Smith, l’artiste qui a collaboré avec de grands noms de la pop (Kesha, P!nk, Backstreet Boys…) annonce ainsi un album qui sortira d’ici la fin de l’année.

Et enfin, Bon entendeur propose Alba, premier titre du prochain album Minuit qui sortira le 25 juin prochain.

Ce titre est né d’une rencontre inédite entre Bon Entendeur, Sofiane Pamart et Aurélie Dupont, directrice du Ballet de l’Opéra national de Paris. On vous laisse apprécier le clip aérien qui l’accompagne.