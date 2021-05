Un restaurateur qui ne manque pas d’humour | En pyjama pour la bonne cause | Un rêve de gosse transformé en pari fou: 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1. Un restaurateur crée une salade gouvernementale… à base de pigeon

Fabio Ughi aurait pu se lamenter sur son sort. En novembre il a repris la gérance d’une brasserie-restaurant. L’établissement, pandémie oblige, n’a toujours pas pu accueillir ses premiers clients. En attendant, au lieu de pester comme la plupart de ses collègues du secteur Horeca sur le contexte très éprouvant du moment, Fabio Ughi a choisi une autre arme plus efficace pour s’exprimer: l’humour.

+ À LIRE ET VOIR ICI

2. Ils sauvent un veau tombé dans une citerne

Les pompiers de Paliseul ont été appelés le week-end dernier dans le village d’Our pour le sauvetage d’un veau qui était tombé dans une citerne à lisier à ciel ouvert.

+ À LIRE ET VOIR ICI

3. Des élèves à l’école en pyjama… pour la bonne cause

Journée spéciale dans plusieurs écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce jeudi. Les enfants sont venus à l’école en pyjama! Un dress code pour le moins particulier, mais surtout une belle action de solidarité envers celles et ceux qui sont malades et n’ont pas la chance de pouvoir suivre une scolarité «normale».

+ À LIRE ET VOIR ICI OU ENCORE ICI

4. Un chasseur de déchets se voit offrir deux kayaks

Son embarcation était malheureusement devenue inutilisable depuis qu’il avait heurté un caillou. Marc avait alors lancé un crowdfunding pour acheter du nouveau matériel. Dinant Evasion a finalement offert deux kayaks au chasseur de déchets.

+ À LIRE ICI

5. Leur bergerie accueillera des enfants autistes

L’ASBL Ex-Tensio lève des fonds pour construire une bergerie où les enfants autistes pourront apprendre à travailler la laine.

+ À LIRE ICI

6. Ils créent un centre de formation pour chiens d’assistance

L’ASBL Os’mose inaugure en juillet un centre unique en Wallonie, dédié à la formation de chiens d’assistance. Nous l’avons visité.

+ À LIRE ET VOIR ICI

7. Ils changent radicalement de vie pour ouvrir... une boulangerie

Depuis près de dix ans, Marie, puéricultrice de formation, rêvait d’exploiter une boulangerie. Son mari, Tanguy, actif dans le secteur de la construction, a très vite adhéré au projet. Alors, tous deux rêveurs, fonceurs, amoureux de la vie et de ses surprises, ils ont décidé de changer de vie.

+ À LIRE ICI

8. Ils se lancent dans un pari fou: construire un carrousel à l’ancienne

Qu’il soit doté de chevaux en bois ou de montures plus modernes, le carrousel, et sa cadence à donner le tournis, figure parmi les symboles forts de l’enfance. Passionné d’arts du cirque et forain, Simon a ressenti l’envie de réaliser l’un de ses rêves de gosse: construire lui-même, de A à Z un carrousel d’autrefois. À force d’en parler autour de lui, il a fini par franchir le pas, secondé par sa compagne, Adeline.

+ À LIRE ET VOIR ICI

9. Treize amis de longue date créent leur propre domaine viticole

Le Pays de Herve est bien connu pour les pommiers et les célèbres sirops ou cidres. Mais bientôt, cette région sera peut-être réputée aussi pour ses vins grâce aux vignobles qui y poussent de plus en plus. D’ailleurs, un nouveau vignoble va voir le jour du côté de Hombourg, près de la gare. Derrière ce projet, on retrouve treize amis qui se sont lancés dans cette folle aventure des vignobles régionaux.

+ À LIRE ICI

10. Ils retrouvent leur chien, perdu depuis 2 semaines

Perdue lors d’une balade, Dolly errait dans la région de Frasnes depuis 14 jours. Elle a été retrouvée jeudi.

+ À LIRE ICI