Taratata: concerts à la maison

Depuis plus de 28 ans, Nagui fait vivre la musique en live sur France Télévisions. Avec Taratata, les artistes ont trouvé un lieu comme nul autre où communiquer leur passion à un public amateur de bonne musique.

Aujourd’hui plus que jamais, avec les salles fermées depuis des mois, Taratata répond à un besoin. Celui de s’exprimer, de se détendre, de communier, de s’évader…

Ce soir encore, Nagui recevra la crème de la musique avec des artistes comme Kimberose, découverte dans l’émission et qui viendra présenter son 1er album. Julian Perretta, habitué lui aussi du plateau de Taratata, chantera un extrait de son nouvel album, If I’m Being Honest, avant d’entamer un duo avec la prometteuse Alice et Moi.

Eddy De Pretto interprétera Bateau-mouches, extrait de son second album, À tous les bâtards. Il invitera ensuite la nouvelle voix à suivre de la soul anglaise Arlo Parks à partager une reprise de La Marcheuse de Christine & The Queens. Enfin, la Québécoise Charlotte Cardin chantera Meaningless.

Que du plaisir…

France 3, 21.05