Chelsea? Man. City? Pour l’Inter Lukaku n’est pas à vendre

L’été approche et les rumeurs de transfert qui vont avec aussi. Avec l’Euro à l’horizon, la saison de Lukaku pourrait finir en apothéose. De quoi intéresser les plus grands clubs d’Europe.

Retour en Premier League ?

La dernière rumeur en date vient de Londres et Chelsea. Une équipe que Lukaku connaît bien puisque c’est le premier club étranger que le buteur a connu en quittant Anderlecht, mais avec un bilan plutôt négatif.

Inquiets des performances de leurs attaquants actuels, les dirigeants du Bridge ont commencé à se pencher sur le problème. Dans le viseur, il y a bien sûr Erling Haaland, mais aussi Romelu. En effet, les récentes performances de Timo Werner inquiètent en interne. De plus, Giroud (en fin de contrat) ne devrait pas être retenu, tout comme Tammy Abraham en cas de belle offre. Ce jeudi, The Sun dévoilait de nouvelles informations sur ce dossier. Le quotidien anglais explique que les Blues ont abandonné la piste Haaland pour jeter leur dévolu sur le belge, jugé plus abordable financièrement. Ils seraient prêts à poser plus de 100 millions de Livres sur la table pour recruter leur ancien joueur.

Un autre club anglais s’est montré intéressé. En effet, Manchester City est aussi en quête de numéro 9. Avec le départ d’Aguero en fin de saison, les Skyblues risquent bien de se tourner vers les attaquants en vue comme Haaland, Kane ou Lukaku.

Pas à vendre

Mais dès les premiers balbutiements de cette rumeur, La Gazetta avait affirmé que le joueur n’était pas intéressé par une aventure à Manchester. «City s’était déjà renseigné l’été dernier mais ni l’Inter ni le joueur n’ont ouvert la porte à des négociations», écrivait La Gazzetta en mars dernier.

C’est aujourd’hui au tour de Calcio Mercato de balayer cette rumeur. «La réponse de l’Inter a été déterminée, ferme et sans hésitation, les managers de Nerazzurri ont fait savoir qu’ils n’étaient même pas disposés à écouter les propositions pour le géant belge. Qui, quant à lui, n’a pas l’intention de partir, il est très bien à Milan et considère que son projet Nerazzurri vient de commencer, ce qui l’amènera bientôt à remporter le premier Scudetto», explique le média italien.

Reste à voir si l’intérêt de son «club de rêve» fera changer la donne ou si Lukaku a définitivement tiré un trait sur la Premier League.